〈房產〉地段優勢足 大安、中山、中正居北市都更核定前三大熱區

據台北市政府都市更新處統計資料顯示，2013 年 7 月至今 (2023) 年 6 月底的 10 年內，全市累計核定公辦及民辦都市更新案共 885 件，都更案件數前五名分別為大安、中山、中正、士林及北投，這五行政區的都更案量加總，超過台北市都更案件的過半之數，且都更新案的預售價更是屢創新高。

鄉林不動產研究室認為，北市設房屋稅籍住宅平均屋齡達 36.97 年，老舊房屋具備極高的更新商機，看好換屋的高需求，開發商積極投入都更整合及合建行列。而這五個行政區因具備精華地段優勢，挾品牌建商的加持更為吸睛，往往新案推出就會躍居區域指標個案，房價屢創新高，這股翻新潮領先趨勢特別受到市場關注。

全台今年第一季住宅買賣移轉案件平均屋齡 27.79 年，其中台北市第一季平均交易屋齡 33.61 年，而且有高達 45% 的交易標的是 40 年以上的透天厝和公寓、華廈，屋齡偏高、人口密集加上土地價值高，因此成為都更合建重鎮。

內政部統計，截至今年 6 月底止，全台已核定公佈實施的 1090 件都更合建案，有 609 件位於台北市，占近 6 成比重；其次是新北市 200 件、台中市 112 件。

依據北市都市更新處已核定都更案件資料更顯示，近 10 年內全區累計核定都市更新案件中，以大安區 118 件最多，其次為中山區 110 件；中正區 85 件、士林 82 件及北投 73 件，這五區的都更案量加起來占全市 52.9%。



禁止預售屋轉讓的「平均地權條例修正案」從今年七月起實施，央行配合政府打炒房政策，近年針對購地貸款成數加以限縮，土建融也倍受連續升息影響，嚴重衝擊建商的資金取得，建商參與大型土地的標售意願大幅冷卻，參與都更合建或者鎖定危老建築物重建變成避險最佳選擇。

今年實價登錄資料顯示，近期新建案像是大安區「敦南霖園」今年 3 月以每坪 282 萬元成交價創下最高行情；而中山區「國賓皇琚」頂樓戶在 5 月更以每坪 217.9 萬元刷新區域房價；南港區「世界明珠」以及中正區「富邦醴仁」、士林區「璞知溪」等都更預售案，均創下優於區域平均單價的記錄，這些主要區域第二季預售屋實登單價穩高掛三位數的交易數量。

鄉林不動產研究室指出，以中山區來說，今年 1-6 月建物買賣移轉以 1,805 棟 (戶) 居北市第一名，與大安區並列都更前二大熱區，此區是北市發展相當早，捷運與快速道等交通便捷，各項生活機能豐富的區域，房價保值性強。

鄉林建設 (5531-TW) 看好都市更新帶來翻新熱潮，光是在雙北地區有 20 個都更危老合土地正在進行整合，今年下半年將推出的中山區都更案。