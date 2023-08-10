〈房產〉內科廠辦頻傳億元級交易案 估全年交易量上看140億元

市場資金積極流動至商用不動產，北市內科廠辦成長穩健，今年上半年即出現 10 筆總價億元以上的交易紀錄，企業砸重金搶進杜拜國際金融大樓、長虹 NASDAK 科技大樓、方元富基科技大樓等指標廠辦。在自用需求支撐下，商仲預估全年內科廠辦交易量可望達到 120-140 億元。

據實價登錄資料顯示，今年 1-6 月內科廠辦交易規模達 30 億元，其中總價億元以上的交易案共有 10 件，最大筆出現在杜拜國際金融大樓，買方為知名運動休閒品牌代理商，公司原本就進駐在該棟的 6、8 樓，今年 5 月以 3.47 億元再添購 7 樓，信義全球資產總經理林三智分析，企業擴充辦公空間時，常會有地緣性，傾向買在同一棟或鄰近辦公室，如此更便利於公司統一管理，也可以維持員工既有通勤習慣。

就 2023 年上半年內科總價億元以上廠辦交易所在區域，除了聯虹識野科技大樓位在舊宗段外，其餘 9 筆都位在西湖段，顯示西湖段仍為企業進駐最熱地段，林三智表示，西湖段有捷運交通紅利，科技公司集中形成群聚效益，指標廠辦大樓未來也有向上增值空間，這些因素使西湖段交易熱度不輟，持續吸引公司法人前往購置辦公據點。

在市場資金流往商用不動產，也激勵建商開發商用產品。長虹建設 (5534-TW) 在內科已推出多棟廠辦大樓，尚在興建中的長虹豐匯商業科技大樓，去年時以 30.68 億元被領航家投資興業整棟打包買走，長虹建設今年宣布再進軍西湖段，將與新光資產管理、新福開發共同合建廠辦大樓；此外，興富發 (2542-TW) 也插旗潭美段，興富發 T1 廠辦大樓預計今年下半年完工，目前已進入銷售階段。

林三智解析，內科成為辦公市場重要交易熱區，主要有三大因素，其一，內科廠辦屋齡較市區辦公室新穎、買賣單價更親民，對自用需求企業來說可降低購置成本；其二，內科廠辦需求穩定、空置率低，長期持有具保值、增值特性，對於高資產型買方來說，是相對穩健的資產布局選擇。

其三，「自用兼置產」成為目前內科市場交易新顯學，信義全球資產於一線服務中發現，不少已進駐內科的企業客戶，仍持續評估內科其他辦公室、土地等標的。企業布局商用不動產，除了自用以外，也可出租收益、轉售獲利，是極具彈性的資金運用策略，有助於企業營運及長遠發展。