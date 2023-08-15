〈房產〉台南中古屋交易熱區出爐 每10筆交易就有7筆屋齡超過30年

府城台南是台灣歷史最悠久的城市，房仲業者彙整實價登錄發現，近一年台南南區的住宅買賣移轉筆數為 469 筆，其中有 369 筆交易的屋齡都在 30 年以上，交易佔比達到 78.7%，是台南各行政區中屋齡 30 年以上中古屋交易占比最高的行政區，其後分別北區 74.1%、中西區 72%，平均每 10 筆交易就有 7 筆交易的屋齡超過 30 年。

東森房屋台南成功海安加盟店店東黃家珅表示，這三個行政區都是台南開發較早期的區域，區內建物以屋齡較高的中古屋居多，新建案數量相對有限，而且價格普遍都很高昂，由實價登錄揭露，近一年南區新成屋的平均成交總價約為 1498 萬元，比區內中古屋的平均成交總價高出了 119.6%，北區、中西區的新成屋平均成交總價更是比中古屋高出了兩倍不止，在比價效應下，中古屋確實是 CP 值更高的選項。

黃家珅表示，南區的房價基期相對較低，總價不到 800 萬元就能買到屋況、地段都還不錯的中古住宅，而且南區坐擁水交社重劃區、台南市立棒球場、台南市立體育公園等，是台南市區內最富公園綠地的住宅聚落，區內還有志開國小、大成國中、家齊高中、台南高商等完整學區坐鎮，很適合退休族或有小朋友的換屋族。

對於中古屋交易熱度排行第二的北區，緊鄰台南火車站和成大商圈，周圍的交通機能、生活機能都十分成熟，區內的鄭子寮重劃區更是富人聚集之地，鄭子寮重劃區一帶環境清幽，擁有低密度、高綠覆住宅氛圍，又鄰近花園夜市、文元國小、民德國中等地，整體的居住條件相當不錯。特別是北外環落成之後，從鄭子寮重劃區到南科僅需約 15 分鐘車程，所以最近幾年也有不少南科新貴專門跑到這邊買房。

至於中西區商業活絡，生活便利，不僅坐擁忠義國小、建興國中、台南女子高級中學、國立台南大學等多個優質學區，而且還有林百貨、晶英酒店、新光三越等多個大型商業場所，很多外來的就業人口都居住於此，穩健的剛性需求為區域房市提供了很強的支撐力，目前中西區新建案的成交價最高甚至可以上看 4 字頭。

東森房屋研究中心副理黃勝暉表示，最近幾年台南的房市題材相當豐富，南科、北外環、新興重劃區、台南鐵路地下化、台南捷運等建設項目都為台南房市增添了不少亮點，再加上台南房價在主要都會區之中仍屬於相對親民的段位，因此從長線來看，台南房價仍具長線保護短線的特點，值得購屋民眾留意。