〈房產〉疫後散客不見回頭 東區黃金路段店面租金打對折

全台零售、餐飲業疫後大舉復甦，但台北市知名商圈店面租金仍處於低檔，依據實價資料統計東區平均店租，疫情爆發前 (2019 年) 平均每坪 4,328 元，滑落至 3,700-3,900 元，租金水準明顯下修。大家房屋企劃研究室總監郎美囡指出，東區店面先受信義計畫區百貨群及電商、代購衝擊，新冠肺炎接著雪上加霜，租金一路下跌，大型店面租金幾乎打對折。

同時，在疫情趨緩後，北市東區人潮及商家又被百貨商場及南西商圈、西門商圈瓜分，東區難復過往榮景。

東區輝煌時期，忠孝東路上的店面租金可達每坪 2 萬元，但觀察東區近四年半的最高租金單價，2019 年尚有 2 筆忠孝東路四段的店面破萬元，租金單價分別為 15,781 元及 14,311 元，疫情爆發後最高單價僅 7000 多元，直到去年 (2022 年) 終於在忠孝東路四段出現 1 筆破萬租金，不過單價僅 11,198 元，比 2019 年的最高價少了近 3 成，今年截至 6 月，最高租金僅 7,728 元，租金水平明顯下修。

住商不動產仁愛光復加盟店經理黃獻寬分析，東區主力地段為忠孝東路以北、市民大道以南，巷弄店面靠近市民大道租金大約每坪 4000 多元，靠近忠孝東路則為 5 千多元，若是忠孝東路以南往仁愛路方向店租較低，巷弄店面大約 3000 元上下，疫情影響後許多店家開店保守，以低租金店面為首要，因此拉低平均租金。

另一方面，忠孝東路上的主力店面也出現變化，黃獻寬指出，由於東區主要道路店面過去堪稱台北市店王，因此屋主現在堅守單坪租金 1 萬元以上防線，影響商家進駐意願，設櫃店家也從國際連鎖品牌改以本土品牌為主，市場經過重大事件而變動，商圈也轉換出不同風貌。

郎美囡認為，東區畢竟仍是台北市精華地段，且忠孝東路的車流量大，店面招牌的廣告效益依然存在，品牌、商家仍有進駐意願，但人潮聚集的效果大不如前，考量經營風險，較低的租金才能促進商家進入東區實體店面，租金回升顯得欲振乏力。