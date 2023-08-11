〈美股早盤〉美7月PPI超預期 主要指數開低

美國 7 月生產者物價指數 (PPI) 年增幅度超預期，提振美國公債殖利率走勢，讓對利率敏感的大型科技股和成長股承壓，美股主要指數周五 (11 日) 開低。

截稿前，道瓊工業指數跌近 50 點或近 0.14%，那斯達克綜合指數跌近 110 點或近 0.8%，標普 500 指數跌近 0.5%，費城半導體指數跌近 1.8%。

儘管昨日公布的 7 月核心消費者物價指數 (CPI) 創兩年多來最小連續增幅，但受服務業價格上漲的推動，7 月 PPI 超預期加速成長，聯準會 (Fed) 今年內升息路徑更加撲朔迷離。

根據美國勞工部公布數據顯示，7 月 PPI 年增速由上月修正前的 0.1% 加速成長至 0.8%，高於預期的 0.7%，前值由 0.1% 上修至 0.2%。按月來看成長 0.3%，高於預期的 0.2%，前值由 0.1% 修正為 0%。

剔除波動較大的食品和能源，7 月核心 PPI 年升 2.4%，高於預期的 2.3%，與上月持平。核心 PPI 月增 0.3% ，高於預期的 0.2%，前值由 0.1% 下修為 - 0.1%。

市場分析指出，在過去一年內，全球供應鏈逐步正常，消費者支出從商品轉向服務，一定程度上緩解了生產者層面的通膨壓力。7 月能源價格漲勢再起，隨著油價攀升，通膨恐難降。

Fed 傳聲筒、《華爾街日報》(WSJ) 記者 Nick Timiraos 撰文表示，CPI 年增率有所上升，但當月物價壓力仍然溫和，可能阻止 Fed 在 9 月升息。

截至台北時間周五（11 日）21 時許：

焦點個股：

Archer(ACHR-US) 早盤上漲 8.58%，至每股 6.33 美元

空中計程車製造商 Archer Aviation 盤前股價大漲逾 25%。消息面上，Archer 已與波音 (BA-US) 及其 Wisk 空中計程車部門達成協議，將解決訴訟並合作開發自主技術。此外，Archer 已完成一輪 2.15 億美元的股權投資，投資方包括 Stellantis(STLA-US)、波音、聯合航空 (UAL-US) 和 ARK 投資管理公司。

WeWork(WE-US) 早盤上漲 38.6%，至每股 0.256 美元

共享辦公空間提供商 WeWork 的股價在幾天內暴漲 150%，儘管該公司剛剛警告可能面臨財務困境。該公司的昨日股價飆升至最高 0.3265 美元，成交量為 7.26 億，選擇權市場的大量交易可能放大了這一漲幅。到美東時間下午 1 點為止，對該股的多頭期權交易量是空頭的 100 倍以上。

維珍銀河 (SPCE-US) 早盤下跌 1.23%，至每股 3.20 美元

維珍銀河將首批遊客送往太空，這是該公司創始人 Richard Branson 尋求建立起「地球太空航線」期待已久的里程碑。維珍銀河在現場直播中說，該公司的 VSS Unity 太空船在從新墨西哥州航太發射場起飛約一小時後，於當地時間周四上午 9:30 前不久抵達太空。

今日關鍵經濟數據：

美國 7 月 PPI 年增 0.8%，預期 0.7%，前值 0.2%

美國 7 月 PPI 月增 0.3，預期 0.2%，前值 0%

美國 7 月核心 PPI 年增 2.4%，預期 2.3%，前值 2.4%

美國 7 月核心 PPI 月增 0.3%，預期 0.2%，前值 - 0.1%

美國 8 月密大消費者信心指數預期 71，前值 71.6

華爾街分析：

BMO Capital Markets 策略師 Ian Lyngen 表示：「通膨前景的演變仍是預測美國短期利率走勢的關鍵。密西根大學 8 月份的調查結果是投資人第一次看到 8 月份的數據，其中最相關的細節將是 5-10 年的通膨前景。」