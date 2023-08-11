Fed傳聲筒：溫和物價壓力可能讓央行下月維持利率不變

「聯準會 (Fed) 傳聲筒」、《華爾街日報》(WSJ)記者 Nick Timiraos 周五 (10 日)Nick Timiraos 等人在 7 月消費者物價指數(CPI) 數據發布撰文表示，CPI 年增率有所上升，但當月物價壓力仍然溫和，有望阻止 Fed 在 9 月升息。

美國勞工統計局公布的最新數據顯示，美國 7 月 CPI 年增幅度從 6 月的 3% 加速至 3.2%，為 2022 年 6 月以來首次上升，但低於預期的 3.3%；剔除波動更大的食品和能源後，7 月核心 CPI 年增 4.7%，符合預期與前值的 4.8%；7 月 CPI 月增 0.2%，符合預期，與前值持平；7 月核心 CPI 月增 0.2%，符合預期，與前值持平，並創兩年多以來的最小連續增幅。

對於上述 CPI 報告，Timiraos 列出了幾點解讀：

CPI 單月增速顯示更令人鼓舞的價格趨勢，這表明通膨並未開始復甦。

Fed 官員最留意核心通膨，因為核心通膨比總體通膨更能預測未來的通膨。最新數據令 3 個月的核心通膨折合年率降至 3.1%，為兩年來的最低水準。而核心 CPI 的進展可能會讓 Fed 在 9 月的貨幣政策會議上維持利率不變。

據經濟學家們的普遍看法，CPI 年增率的回升受 2022 年 6 月和 7 月發生的情況的影響，也就是所謂的基數效應。今年的年度通膨率可能不會再顯著放緩，甚至可能會在明年初加速。

Timiraos 還分析 CPI 報告中的重要分項情況：

7 月份住房價格月增 0.4%，漲幅與 6 月份持平。

7 月二手車價格月減 1.3%，較新冠疫情最初的大幅反彈明顯放緩。市場人士認為，未來幾個月這種趨勢應該會持續下去，這將給核心通膨帶來下行壓力。

7 月能源價格小幅上漲 0.1%，但可能在未來幾個月給通膨帶來上行壓力。7 月份美國每加侖普通無鉛汽油的平均價格從月初的約 3.54 美元攀升至月底的 3.76 美元。由於 CPI 是基於當月的平均價格，因此近期汽油價格的上漲可能會對 8 月份的 CPI 產生更大影響。

Fed 在 7 月會議上如期升息 1 碼 (25 個基點)，聯邦基金利率目標區間升至 5.25%-5.5%，為 2001 年以來的最高水準，尋求通過冷卻經濟來降低通膨。儘管 Fed 看到一些令人鼓舞的跡象，表明價格壓力正在緩解，但美國經濟卻沒有出現大幅放緩。

從債券市場來看，美國重要的通膨預期指標甚至在本周接近去年創下的九年來高點，這意味著，在很多投資者看來，美國的通膨黏性可能非常大，想要把通膨拉回到 2% 的目標並不容易。

Timiraos 援引 Fed 主席鮑爾的話說，Fed 正在尋求勞動力市場的進一步疲軟，包括薪資成長放緩。

在上周五美國發布重磅的非農報告後，Timiraos 撰文稱，美國雇主在今年夏天放緩招聘速度，進一步表明經濟出現逐漸降溫的跡象，這緩解 Fed 在 9 月會議上升息的壓力。不過 Timiraos 也提及，薪資漲幅與經濟學家們認為的低且穩定的通膨水準並不一致。