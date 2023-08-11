IEA月報：OPEC+減產擊衝庫存 調降2024年需求展望

國際能源署 (IEA) 周五 (11 日) 表示，OPEC+ 減產可能會侵蝕今年底前的庫存，從而可能在經濟逆境限制 2024 年全球需求成長之前推高油價。

OPEC+ 減產原油和全球需求上升推動供應緊張，支撐了油價上漲；布蘭特原油周四 (10 日) 升及每桶 88 美元以上高位，為 1 月以來最高。

IEA 表示，如果 OPEC+ 維持當前目標，第 3 季石油庫存可能減少每天 220 萬桶，第 4 季減少 120 萬桶，「有推高油價的風險」。

IEA 在其每月石油市場報告中表示，「OPEC+ 減產的深化與宏觀經濟情緒的改善和世界石油需求的歷史最高水平發生了衝突。」

石油輸出國組織 (OPEC) 及其盟友 (統稱為 OPEC+) 自 2022 年底開始限制供應以提振市場，並於 6 月將供應限制延長至 2024 年。

IEA 表示，7 月全球石油供應量驟降每天 91 萬桶，部分原因是沙烏地產量大幅減少。但 IEA 表示，7 月俄羅斯石油出口量穩定在每天 730 萬桶左右。

IEA 表示，明年需求成長預計將大幅放緩至每天 100 萬桶，理由是宏觀經濟狀況低迷、後疫情復甦乏力以及電動車的迅速採用。

IEA 表示：「隨著後疫情的反彈基本完成，並且多重阻力挑戰了 OECD 的前景，石油消費成長顯著放緩。」

IEA 的需求成長預測較上個月下修 15 萬桶，與 OPEC 的預測形成鮮明對比。OPEC 周四維持其原有預測，2024 年石油需求將每天增加 225 萬桶。

IEA 表示：「面對利率飆升和銀行信貸收緊，全球經濟前景仍然充滿挑戰，壓縮已經不得不應對製造業和貿易低迷的企業。」

對於 2023 年，IEA 和 OPEC 的預測差距不再那麼遙遠。

IEA 預計，在夏季航空旅遊、發電用石油增加以及中國石化活動激增的推動下，2023 年需求將每天增加 220 萬桶。OPEC 預計增加 244 萬桶。

IEA 表示，雖然人們對世界最大石油進口國中國的經濟健康狀況感到擔憂，但預計今年的平均需求量每天 1.022 億桶中，中國將占其中的 70% 以上。