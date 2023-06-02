IEA：全球再生能源容量2024年將追上化石燃料

國際能源署 (IEA) 預測，全球再生能源容量將在 2024 年超過 4500 GW(gigawatts)，幾乎和化石燃料相當。

根據 IEA 周四的報告，全球再生能源容量在 2022 年約成長 330GW，今年預估可再增加 440GW、創年度紀錄，主因是俄羅斯入侵烏克蘭後引發能源安全焦慮，加上原本就在推動中的減碳努力。

Statista 則預估，再生能源在 2024 年的全球發電量將達到整體的一半，超越化石燃料，但再生能源占實際發電量的比重不到一半，因其無法像化石燃料或核能一樣隨時穩定供電。

今年再生能源中增加最多的將是太陽能，而且預估 2024 年將繼續成長，大型太陽能發電廠和屋頂太陽能安裝量增加為主因。

此外，在疫情期間大幅減少的風力發電，有望強力反彈。

中國和歐盟是再生能源容量激增的主要來源，美國、印度也扮演吃重角色。IEA 認為，中國將能在 2023 年和 2024 年，鞏固身為「全球再生能源建置的領導者」地位。

日本的再生能源容量持續落後，IEA 預測，中國今年再生能源將增加 231GW，而日本僅增 10GW。

由於太陽能和風電都很依賴天氣，因此需要藉由電池的力量，成為更穩定的能源供給來源。IEA 特別在報告中強調能源傳輸和分配的重要性，希望能以最少損失把電力送到高需求地區。

IEA 已經預測，2050 年以前能達成零排碳目標，代表再生能源到 2030 年需占全球發電量的 60% 以上，到 2050 年再提高到近 90%。該機構在周四的報告中指出，儘管太陽能板生產正朝 2030 年目標邁進，但風電設備的成長一直很緩慢，可能追不上太陽能。