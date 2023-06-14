IEA：能源轉型加速 全球原油需求在2030年前將達頂點

根據國際能源署 (IEA) 的數據，全球石油需求成長將在未來幾年逐漸停止，並在 2030 年前達到頂峰；而中國的消費量將在最初被壓抑的復甦後放緩。

IEA 執行董事比羅爾 (Fatih Birol) 在聲明中指出，「向潔淨能源經濟轉型正在加快步伐，隨著電動車、能源效率和其他科技的進步，全球石油需求將在本世紀末達到峰值。」

在周三 (14 日) 發布的最新期中市場報告中，IEA 預測在石化和航空領域的支持下，在當前市場和政策條件下，全球石油需求將較 2022 年成長 6%，到 2028 年達到每天 1.057 億桶 .

然而，年需求成長將從今年的每天 240 萬桶減少到 2028 年的每天 40 萬桶。

IEA 表示：「發達經濟體的低迷，使全球前景更依賴中國在新冠疫情後的重新開放能否維持其初期動能，這最終應該會提振全球貿易和製造業。」但也同時強調北京的「壓抑」在每天反彈 150 萬桶之後，消費量將在 2023 年中期達到頂峰；但從 2024 年到 2028 年，消費將失去動能，同比平均僅增 29 萬桶。

該機構表示，在需求回升之下，去年「全球交去流向前所未有的重組」和 IEA 成員國戰略原油儲備的緊急釋出，「使產業庫存得到重建，緩解了市場緊張局勢。」

在供應方面，IEA 預計在 OPEC 加計盟友的 OPEC+ 之外的產油國將「主導中期產能擴張」，包括美國和其他美洲國家。IEA 估計，到 2028 年，全球供應能力將增加每天 590 萬桶，達到 1.11 億桶，而成長將因美國經濟放緩而放緩。這將產生每天 410 萬桶的閒置產能緩衝，主要集中在 OPEC 重量級國家沙烏地阿拉伯和阿聯酋。

俄羅斯的產量仍然「隱晦不明」。IEA 預測，由於去年年底以來對莫斯科海運原油和石油產品出口的制裁，以及促進生產的西方公司的撤離，俄羅斯產量將下降。IEA 現在認為，在 2028 年前的 6 年預測期內，俄羅斯的供應可能每天淨減 71 萬桶。

該機構表示，「莫斯科為其石油業運作自籌資金的能力，及其獲得中國設備和服務的管道，可能會避免出現更大幅度的下滑。但西方對俄羅斯實施的金融措施緊縮也可能導致更劇烈的下跌趨勢。」IEA 估計，每天有 250 萬桶俄羅斯原油從西方消費者手中轉移到亞洲買家手中，形成一個「兩級市場」。