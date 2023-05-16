IEA月報：中國需求復甦 全球石油需求成長

國際能源署（IEA）周二（16 日）在最新石油市場月報中再次上調全球石油需求，預估 2023 年全球石油需求每日將成長 220 萬桶，達到創紀錄的每日 1.019 億桶。IEA 預估中國原油需求恢復超出預期，但同時警告經濟風險可能打擊全球需求。

IEA 指出，中國的需求恢復超出預期，3 月創下每日 1,600 萬桶的歷史新高，預估 2023 年中國石油需求增幅將達到美日 130 萬桶，寫紀錄新高水準。

不過，IEA 在強調復甦的力量同時，也警告揮之不去的經濟風險，廣泛的經濟前景更加黯淡。

供應方面，IEA 預估，隨著以沙烏地阿拉伯為首的石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）減產，全球石油市場料在今年下半年大幅收緊。這可能給原油價格帶來新的推動力，在經濟衰退的擔憂下，OPEC + 的減產措施令國際油價穩定在每桶 75 美元附近。

大部分的緊縮將由 OPEC + 造成，主要成員國本月開始新一輪減產。IEA 預估，從 4 月到 12 月，OPEC + 的石油供應將每日減少 85 萬桶，而非 OPEC + 的石油供應將每日增加 71 萬桶。

值得一提的是，俄羅斯的原油和精煉油出貨量在 4 月達到俄烏衝突爆發以來的高點，為每日 830 萬桶，其出口收如月增 17 億美元，達到 150 億美元。

綜合供需各方面影響因素，IEA 預估，全球石油市場將在今年夏季陷入赤字，導致原油庫存在今年下半年以每天 200 萬桶的速度快速消耗。

OANDA 分析師 Craig Erlam 表示，由於中國經濟復甦緩慢，美國經濟和銀行體系不確定性以及利率大幅上升對需求的影響，風險仍傾向於下行。