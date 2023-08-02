〈商品報價〉需求熱絡 BDI升抵逾一個月新高

大型船需求持續增加，使波羅的海綜合指數 (BDI) 周二 (2 日) 升抵一個多月以來新高，上揚 23 點，或 2.04% 至 1150 點，連續第 5 個交易日收紅。

海岬型運費指數 (BCI) 上漲 47 點，或 2.51% 至 1920 點；平均日租金增加 391 美元報 15924 美元。船舶經紀商 Allied 報告稱，儘管各區域散裝市場有所改善，但大西洋活動熱絡，才是支撐海岬型船運價走強的主要動力。

巴拿馬極限型運費指數 (BPI) 揚升 38 點，或 3.82% 至 1034 點；平均日租金增加 343 美元報 9,307 美元。

超輕便極限型運費指數 (BSI) 再跌 10 點，或 1.39% 至 709 點。

另一方面，市場謹慎看待中國最新政策指引，且供應過剩的憂慮仍存，使連續月紐約鐵礦石回落 0.59% 至 108.32 美元，近月新加坡鐵礦石下挫 3.94% 至 112.46 美元。

路透社分析報導，中國周一公布最新刺激消費政策缺乏具體細節，讓投資者望而卻步，因為疲弱的活動數據加重當局採取行動的壓力。

澳洲國民銀行分析師認為「中國需要刺激火箭筒，但它正在發射散彈槍」，目前這些做法只證明了中國政府意識到需要為疲弱的經濟提供更廣泛的支持。