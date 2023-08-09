鉅亨速報 - Factset 最新調查：環球晶(6488-TW)EPS預估下修至41.24元，預估目標價為530元

根據FactSet最新調查，共18位分析師，對環球晶(6488-TW)做出2023年EPS預估：中位數由41.75元下修至41.24元，其中最高估值45.34元，最低估值33.26元，預估目標價為530元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|45.34
|51.39
|57.59
|最低值
|33.26
|37.35
|39.07
|平均值
|40.77
|42.36
|47.94
|中位數
|41.24
|41.23
|46.43
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|73,023,370
|81,797,670
|93,364,470
|最低值
|70,113,000
|71,235,000
|81,267,000
|平均值
|71,462,940
|76,217,070
|86,251,260
|中位數
|71,778,000
|76,384,000
|83,964,470
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|35.31
|27.27
|30.11
|31.35
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|70,286,871
|61,130,592
|55,358,788
|58,094,331
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6488/financials/ratios
最新相關新聞
- 台股周跌逾400點 廣達、台達電持續看好AI趨勢 本周大事回顧
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：環球晶(6488-TW)EPS預估上修至42.23元，預估目標價為527元
- 〈台股盤前要聞〉勞動基金啖AI財獲利豐、台達電明年AI占比大增 今日必看財經新聞
- 〈環球晶法說〉徐秀蘭：今年營收估持平至小幅成長 明年重返季增、年增軌道
- 〈環球晶法說〉Q2純益季減4.2% 上半年每股賺22.49元寫第三高
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。