鉅亨速報 - Factset 最新調查：環球晶(6488-TW)EPS預估上修至42.23元，預估目標價為527元

根據FactSet最新調查，共18位分析師，對環球晶(6488-TW)做出2023年EPS預估：中位數由42.23元上修至42.23元，其中最高估值50.03元，最低估值36.55元，預估目標價為527元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|50.03
|55.31
|58.05
|最低值
|36.55
|37.35
|39.96
|平均值
|41.84
|43.72
|49.44
|中位數
|42.23
|42.42
|49.96
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|78,610,850
|92,935,830
|102,772,090
|最低值
|68,784,000
|71,235,000
|81,300,690
|平均值
|72,063,590
|77,124,640
|88,586,140
|中位數
|72,178,450
|76,467,580
|85,159,000
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|35.31
|27.27
|30.11
|31.35
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|70,286,871
|61,130,592
|55,358,788
|58,094,331
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6488/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。