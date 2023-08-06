台股周跌逾400點 廣達、台達電持續看好AI趨勢 本周大事回顧

AI 概念股本周陷入賣壓，拖累台股下挫，本周下跌達 2.6%，不過，產業仍持續看好 AI 趨勢，廣達董事長林百里、台達電董事長海英俊紛紛看好為 AI 帶動，以下為本周大事回顧：

AI 概念股賣壓出籠 台股重跌 449 點收 16843.68 點

AI 概念股本周賣壓沉重，拖累台股本周大跌 449 點或 2.6%，收在 16843.68 點，本周一度失守季線，不過低接買盤搶進，4 日強勢回彈至小跌作收。

AI 泡沫化隱憂 林百里：仍看好應用 股價是別人決定

國防醫學院、三軍總醫院與廣達電腦 (2382-TW) 1 日共同舉辦「心電圖 AI 人工智慧判讀平台」展開合作簽約發佈會，廣達董事長林百里面對近日股價大跌引發的 AI 泡沫化疑慮指出，「股價是別人決定的，不是我管的」。

台達電海英俊：訂單火熱 明年 AI 伺服器占比會比今年 15% 多很多

台達電 (2308-TW) 1 日召開法說會，受惠 AI 商機帶動資料中心建置需求成長，董事長海英俊表示，目前 AI 伺服器電源占伺服器電源營收比重達 15%，現在手上單子還很多、很急，預計明年比重還會多很多。

環球晶徐秀蘭：今年營收估持平至小幅成長 明年重返季增、年增軌道

半導體矽晶圓大廠環球晶 (6488-TW) 1 日召開法說，董事長徐秀蘭表示，下半年需求將比上半年面臨更多挑戰，今年營收估將持平至小幅成長 1-6%，明年營收則會重返季增、年增軌道。

SiC 模組供不應求 安森美拿客戶長單 台供應鏈營運注暖流

安森美 (onsemi)(ON-US) 宣布，全球汽車零組件大廠麥格納 (Magna)(MGA-US) 電驅系統將採用自家 EliteSiC 智慧電源方案，且麥格納將斥資 4000 萬美元協助安森美採購最新碳化矽設備，以確保供給順暢；市場看好，隨著安森美產能進一步擴張，後段封測供應鏈將同步受惠。

投資礦源 台塑四寶將增資台塑資源 32 億元

台塑四寶 3 日召開重大訊息記者會，共同宣布將參與轉投資事業集團旗下台塑資源 1 億美元 (約新台幣 32 億元) 的現金增資案，此增資案主要目的為投資礦源，並充實營運資金，四寶將依原持股比例各投入 25% 參與增資。

宏碁上半年 EPS 0.64 元 處分緯創 2707 張

宏碁 (2353-TW) 3 日公布上半年財報，第二季稅後純益 13.92 億元，季增 170%、年減 19.3%，每股純益 0.47 元；上半年稅後純益 19.07 億元，年減 51.8%，每股純益 0.64 元，並宣布處分緯創股票 2707 張，處分金額達 2.79 億元。

義隆下半年優於上半年 明年筆電市場成長 1 成

IC 設計業者義隆 (2458-TW) 3 日召開法說會，董事長葉儀晧表示，現階段除 Chromebook 外，Windows 筆電庫存幾乎已回到正常水位，預期下半年會優於上半年，且受惠微軟強制淘汰 Window 10 以及 Copilot 問世，明年下半年會迎來換機潮，整體市場也會較今年增加 1 成。