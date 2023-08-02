〈台股盤前要聞〉勞動基金啖AI財獲利豐、台達電明年AI占比大增 今日必看財經新聞

關注台股盤前要聞重點。AI 股推升台股大漲，勞動基金投資收益也跟著水漲船高，累計前 6 月收益數 4709.8 億元，收益率 8.59%；台達電董事長海英俊表示，目前 AI 伺服器電源占伺服器電源營收比重達 15%，預計明年比重還會多很多。以下是今 (2) 日必看重要財經新聞。

AI 股助陣多頭 勞動基金上半年獲利 4709.8 億元入袋

AI 股推升台股大漲，勞動基金投資收益也跟著水漲船高。勞動基金昨 (1) 日公布最新收益績效，6 月單月收益 1780.8 億元，累計今 (2023) 年前 6 月收益數 4709.8 億元，收益率 8.59%。閱讀全文...

台達電海英俊：訂單火熱 明年 AI 伺服器占比會比今年 15% 多很多

台達電 (2308-TW) 昨 (1) 日召開法說會，受惠 AI 商機帶動資料中心建置需求成長，董事長海英俊表示，目前 AI 伺服器電源占伺服器電源營收比重達 15%，現在手上單子還很多、很急，預計明年比重還會多很多。閱讀全文...

AI 泡沫化隱憂 林百里：仍看好應用 股價是別人決定

國防醫學院、三軍總醫院與廣達電腦 (2382-TW) 昨 (1) 日共同舉辦「心電圖 AI 人工智慧判讀平台」展開合作簽約發佈會，廣達董事長林百里面對近日股價大跌引發的 AI 泡沫化疑慮指出，「股價是別人決定的，不是我管的」。閱讀全文...

環球晶徐秀蘭：今年營收估持平至小幅成長 明年重返季增、年增軌道

半導體矽晶圓大廠環球晶 (6488-TW) 昨 (1) 日召開法說，董事長徐秀蘭表示，下半年需求將比上半年面臨更多挑戰，今年營收估將持平至小幅成長 1-6%，明年營收則會重返季增、年增軌道。閱讀全文...

友輝電動車客戶積極上門開新案 車用業績爆發成長

光學膜廠友輝 (4933-TW) 積極擴大車用布局，車載顯示光學膜、表面防爆膜等產品出貨持續放量，今年車用產品出貨將顯著成長，公司更透露，電動車品牌目前積極上門洽談新應用，將為後續營運添柴火。閱讀全文...

253 家上市櫃肥貓薪資恐全現形 董監酬金擬不只公布級距

上市櫃公司董監酬金目前都只須公布「級距」，但金管會昨 (1) 日宣布，擴大上市櫃公司應揭露個別董事酬金的範圍條件，包括「擴大級距、公司賺錢但員工未加薪、公司虧損董事酬金卻增加」等，將有 60 日的法規預告期，一旦修法通過，總計約 253 家上市櫃公司的董事酬金須直接把酬金「全都露」，而不是只公布級距，最快明 (2024) 年要發布今年年報就要適用。閱讀全文...

調派人力支援建廠遭美工會質疑 台積電：優先聘用當地人員

台積電 (2330-TW) 日前透露美國亞利桑那州廠遭遇挑戰，因熟練裝機人才不足，導致量產時間延後，引發當地最大工會之一領袖批評，是台積電想引進低薪勞工的藉口。對此，台積電昨 (1) 日發聲明回應，沒有要以外籍工作人員取代當地工作人員，持續優先考慮聘用當地人員。閱讀全文...