〈環球晶法說〉徐秀蘭：今年營收估持平至小幅成長 明年重返季增、年增軌道

半導體矽晶圓大廠環球晶 (6488-TW) 今 (1)日召開法說，董事長徐秀蘭表示，下半年需求將比上半年面臨更多挑戰，今年營收估將持平至小幅成長 1-6%，明年營收則會重返季增、年增軌道。

徐秀蘭指出，目前 6 吋產能利用率不高，8 吋、12 吋平均產能利用率高於 90%，其中，化合物半導體與 FZ 晶圓需求非常強勁，擴產產能仍不足以支應客戶需求，特別是 8 吋 FZ 晶圓以及 SiC 晶圓需求，預期今年化合物半導體營收將較去年大增 10 倍。

徐秀蘭表示，整體來看，目前客戶訂單能見度還是很低，下半年需求將比上半年面臨更多挑戰，今年營收估將持平至小幅成長 1-6%。

對於 AI 需求，徐秀蘭看好，AI 模型推動生成式 AI 熱潮，將帶動周邊硬體裝置如 AI 模型訓練基礎設施、數位廣告、AI 伺服器等應用，而 AI 伺服器於雲端服務、電子商務、智慧製造、金融保險、醫療及先進駕駛輔助系統存在高度需求，將推升對採用先進製程的微處理器及電源管理等晶片的矽晶圓需求。

徐秀蘭指出，全球半導體產業包括記憶體今年將面臨衰退，半導體材料市場因晶圓廠先進邏輯製程和車用 / 功率電子元件產量增加，稍微緩解營收下降趨勢，隨著半導體產業受科技創新等長期動能支撐，景氣預計於明年復甦，材料市場可望恢復成長。其中，汽車、工業電子和生成式 AI 將是支持半導體營收的關鍵驅動力。