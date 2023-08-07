千禧之愛健康基金會發起「健康鐵人5遠3 」遠離代謝症候群

衛生福利部 2017-2020 年國民營養健康狀況變遷調查結果顯示，台灣 19 歲以上代謝症候群盛行率為 34.6%，且 75 歲以上長者盛行率達 58.8% 。愈來愈多研究證實，代謝症候群有如萬病淵藪，不只三高慢性病更會提高罹癌及失智症風險。

為此，千禧之愛健康基金會邀集中央健康保險署、國民健康署一起宣導代謝症候群並發起「健康鐵人 5 遠 3」網路活動，並邀請到透明系女孩韓菲與星爸王中平共同擔任健康大使，力邀全民一起定期測量代謝症候群關鍵 5 指標，做個健康鐵人。

千禧之愛健康基金會董事長許惠恒表示，代謝症候群盛行率高且逐年上升；根據研究，代謝症候群者未來罹患「糖尿病」、「高血壓」、「高血脂症」、「心臟病及腦中風」的機率為無代謝症候群者的 6、4、3、2 倍 ，董事杜思德醫師也根據國內外文獻強調代謝症候群還會提高罹癌及失智風險。因此王中平與韓菲擔任健康大使提醒民眾務必實踐「健康鐵人 5 遠 3」，除了熟記腰圍、血壓、血糖、高密度脂蛋白膽固醇、三酸甘油酯此 5 項代謝症候群風險指標，還要自我測量腰圍、血壓，例如男性腰圍標準為 90 公分、女性腰圍 80 公分，如果超標，每週至少量測 1 次，並控制飲食，配合運動，以求腰圍符合標準值。

至於血壓，則遵循「722」原則，連續 7 天量測，早上起床後、晚上睡覺前各測量 1 次 (共 2 次)，每次量血壓，均測量 2 次取平均。如果家中無血壓機，醫療院所、7-ELEVEN 千禧血壓站門市均設有血壓計可免費測量。

此外，建議 40 歲以上成人每年至少進行 1 次抽血檢測血糖與血脂， 國民健康署提供滿 40 至 64 歲民眾每 3 年 1 次免費成人預防保健服務，65 歲以上則每年 1 次，符合資格者可多加利用。

千禧之愛健康基金會 8 月 9 日至 22 日推出「健康鐵人 5 遠 3」網路活動，民眾至 https://89day.1000-love.org.tw/healthy80-90/ 參加活動，即可抽 10 元 7-ELEVEN 購物金及 100~2000 元禮券、統一陽光低糖高纖豆漿、濃韻日式綠茶及烏龍茶、千禧 20 週年與日本 SOU‧SOU 獨家聯名 8090 數字捲尺、證件帶及健保署登山杖等超過 63,000 份豐富贈品。此外，統一 (1216-TW) 集團各大通路也齊聚響應活動，自 8 月 9 日至 8 月 13 日止，全台 7- ELEVEN、康是美、博客來、速邁樂加油站、家樂福、悠旅生活 (星巴克)、聖娜、BEING sport、BEING fit、夢時代、統一時代百貨高雄店、統一時代百貨台北店、綺麗健康油、聖德科斯、21 風味館、統一生機、黑貓宅急便、DUSKIN 皆可領取 SOU‧SOU 聯名量尺與健康小卡。而喜愛 SOU‧SOU 的民眾更不要錯過 8 月 26 日上午 10~12 時於全台 7-ELEVEN 千禧血壓站門市舉辦的量血壓及腰圍的活動，量完只要到 ibon 登錄數值，前三十名就可免費獲得千禧 20 週年與日本 SOU‧SOU 獨家聯名 8090 數字捲尺 (可做吊飾) 或證件帶，數量有限，送完為止。