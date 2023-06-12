旺季到 統一超5月營收265億元寫單月次高

連鎖超商龍頭統一超 (2912-TW) 今 (12) 日公布 5 月合併營收 265.29 億元，月增 6.62%，年增 11.59%，不僅創同期新高，也是單月次高，累計前 5 月合併營收 1268.84 億元，年增 10.48%。

統一超指出，國內 7-ELEVEN 持續穩健展店，並把握勞動節連假、母親節、夏季體感商機，聚焦鮮食、咖啡、冰飲品和預購等方向開發新品，再加上實體門市串聯 OPEN POINT 會員生態圈，整體營運穩健向上。

轉投資事業方面，菲律賓 7-ELEVEN、悠旅生活 (台灣星巴克)、上海 7-ELEVEN、統一精工、統一生活 (康是美) 等，均挹注營收動能。

統一超進一步說明，OPEN POINT 生態圈 5 月會員交易金額年增近 20%，也積極向海外發展，首波開通日本 Ponta 會員服務嵌入 OPEN POINTAPP，服務開通 1 天立即吸引萬人啟用。

而夏季開胃商機發酵，7-ELEVEN 自有鮮食品牌「天素地蔬」開發涼感輕食菜單，智能團購平台「i 划算」則與 10 大人氣餐飲品牌上架獨家商品，相關作法帶動鮮食業績成長超過 20%。

另一方面，夏季冰飲品旺季到來，台灣 7-ELEVEN 深耕 CITY 系列，類別業績成長超過 20%。

而統一超旗下營運的轉運站、風景區門市、國道服務區等，在五一連假、母親節等帶動下，服務區業績較去年同期成長 1 倍。

此外，統一超提到，為迎來端午節送禮和自用需求，藉由 i 預購平台聚焦生鮮、日用品和美妝保養銷售，帶動整體預購業績成長超過 20%。

邁入 6 月，台灣 7-ELEVEN 看好酷暑商機，聚焦鮮食、咖啡、冰飲品、日用品推出多元沁涼生活提案，並把握熱絡的海內外出遊需求，藉由 OPEN POINT 生態圈、ibon 等強化服務，樂觀看在多元作法下，將再創新一波成長動能。