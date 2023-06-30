統一集團併購台灣家樂福案再向前跨步 買賣雙方今完成交割

在公平會 5 月有條件通過統一 (1216-TW) 集團併購在台的連鎖零售事業家樂福案，統一企業統一超 (2912-TW) 今 (30) 日發布重大訊息指出，此一交易因契約約定之交割先決條件已達成，包括買方統一、統一超今天與法方股東完成股權交割。

統一集團在完全收購台灣家樂福後，統一也補足在台灣中大型賣場的拼圖。

統一集團在 2022 年 7 月中宣布，由統一企業和統一超商分別出資 239 億元及 51 億元，合計 290 億元買下法商家樂福持有台灣家樂福 60% 股權。

台灣為法商家樂福進軍亞洲市場的第一個據點，1987 年由法商家樂福與統一集團合資成立，法商家樂福持股 60%，統一企業持股 20.5%、統一超持股 19.5%。

統一集團去年 7 月中宣布，由統一企業和統一超商分別出資 239 億元和 51 億元，合計 290 億元買下法商家樂福持有台灣家樂福 60% 股權。5 月 5 日並獲公平會有條件核准。

本次交易案統一企業和統一超商將分別加碼買進台灣家樂福 49.5% 和 10.5% 股權，在完成交易的交割後，統一企業將持有台灣家樂福 70％股權、統一超則是持有 30% 股權。