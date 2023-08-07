長榮航城市馬拉松幼苗計畫展開 首度擴及離島金門

長榮航 (2618-TW) 城市觀光馬拉松「幼苗計畫 - 校園深耕巡迴」繼於台東、恆春站舉辦後，第三站金門站在金門高中登場，吸引近百位金門地區的青少年參加。

長榮航此次邀請兩屆奧運馬拉松國手吳文騫擔任總教練，率領專業團隊來到金門，為金城國中、烈嶼國中、金湖國中、金寧國中、金門高中和金門農工等六所在地學校，量身打造訓練菜單，包括紮實的暖身、繩梯、飛盤、跨欄、大隊接力等，並將六校學生重新組隊進行大隊接力，透過跨校交流，讓學生們互相學習。

長榮航空林玄修協理指出，馬拉松幼苗計規劃在台東、恆春、金門、雲林、基隆等五站展開，主要用意是希望為離島和偏鄉帶進更多資源跟機會，這次選擇在金門，則是以地方共融的精神，期盼為離島的青少年心中埋下夢想種子。

長榮航空城市觀光馬拉松幼苗計畫總教練吳文騫則表示，台灣的運動環境一直都有資源不足或分配不均的狀況，很開心長榮航空啟動幼苗計劃，將資源帶到更匱乏的離島金門，相信活動訓練在孩子未來長期發展上，會有更深遠的影響。

今年長榮航空城市觀光馬拉松向世界發出邀請函，廣邀海內、外跑者以雙腳體驗台北之美，24000 個名額全數額滿，今年的賽事中，新增設「10 公里幼苗－團體組」，凡是 13-16 歲的參賽者報名後可自行組成 5 人團隊，角逐 10 公里幼苗團體組，期藉此帶動青少年的運動風氣。