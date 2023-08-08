網購族注意！全家首創包裹預約自取 拓電商取貨版圖

連鎖超商全家 (5903-TW) 今 (8) 日宣布，為擴大搶下超商取貨版圖，APP 首創全新包裹預約自取服務，預料此也將成為便利商店購物方式的新主流。

全家指出，據調查顯示，70% 網購包裹選擇超商取貨，超商已是消費者最便捷的網購取貨管道，因此，全家 APP 除了陸續推出跨平台貨態查詢和包裹快取條碼，此次再推全新包裹預約自取服務。

全家針對過往到店取包裹時，需再等待店員找包裹的痛點改善，消費者取貨前只要事先開啟會員 APP，點選包裹 - 預約自取，再透過選擇取貨店舖、取貨時間，即可預約往後 24 小時內的包裹取貨服務，不僅省去消費者等候店員找包裹時間，也可免去店員於尖峰時段花時間找包裹的窘境。

全家便利商店數位金融部部長劉東豪進一步說明，全家對應消費者快行動行為模式，今年推出 FamiNOW 服務，主打 APP 預定、再至店舖快取鮮食咖啡的流程，體驗過的會員有 60% 會重覆使用，且到店自取比例更高達 90%，足見消費者對快行動省時服務確有需求，預估事先預約、省去到店等候時間，將成為便利商店購物方式的新主流。

此次全家包裹預約自取是商品預約自取的概念延伸，針對消費者取貨時，需花時間等候店員找包裹的取貨流程優化，也幫助店舖人員在人潮眾多時，更快速精準提供服務。