統一敲定8/3除息 接下來挑戰7000億元年營收大關

統一 (1216-TW) 今 (28) 日召開股東常會，並通過配發每股 3.15 元股息，爲 5 年來新高，統一在會後並公布股息在 8 月 3 日除息，以今天收盤價 76.3 元計，現金殖利率爲 4.12%，統一表示，接下來營收將挑戰 7000 億元新里程碑。

統一去年營收 5248 億元，年增 10.8%，創歷史新高，稅後純益 171.68 億元，年減 13.64%，每股純益爲 3.02 元，對去年股利採取超額配發 3.15 元股息。

統一去年營收突破 5000 億元創歷史新高，對於何時會達到 6000 億元大關，統一董事長羅智先在股東會後指出，6000 億元的營收實質意義不大，更是理所當然，主要是完成併購量販龍頭家樂福後，營收併入統一，很容易就達到 6000 億元。

羅智先指出，連鎖零售業家樂福因為股權讓售，加上政府審核交易案等程序進行中，這一、兩年業務會處在停頓階段，因此在交割後要如何發揮綜效，營收突破 7000 億元才是要努力的方向，但是詳細的時間表就先放在心裡。

羅智先也說，家樂福能成為量販業的龍頭，一定有其道理與文化，因此會盡量保持穩定，總經理不會更換，也會尊重留下來的資產。

統一 2023 年第一季營收 1314.03 億元，毛利率 32.48%，季增 1.33 個百分點，年減 0.15 個百分點，稅後純益 50.01 億元，季增 95.73%，年增 18.1%， 每股純益爲 0.88 元。