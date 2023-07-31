Fed卡什卡里：美國通膨前景「相當樂觀」 但有必要就會升息

美國明尼亞波利斯聯準銀行總裁卡什卡里 (Neel Kashkari) 表示，儘管聯準會 (Fed) 為抑制物價上漲而採取激進貨幣緊縮行動可能會導致失業率走升和經濟成長放緩，但美國的通膨前景「相當樂觀」。

卡什卡里表示，美國經濟的韌性持續令人驚訝。基本上似乎就是經濟將會放緩，但也將免於衰退。

儘管由於 Fed 試圖使經濟和過於緊張的就業市場降溫而緊縮政策，仍然尚未出現大規模失業或薪資下降，不過就業市場仍可能出現一些疲軟。「我個人認為，要在不給就業市場帶來任何損失的情況下結束這一輪的週期，是不現實的。」卡什卡里說道。

目前美國失業率徘徊在 3.6% 的歷史低點，卡什卡里認為未來幾個月失業率可能升至 4%。「在我看來，這仍然是軟著陸。」卡什卡里說道。

卡什卡里也重申，Fed 正在密切關注經濟數據，以決定是否可能進一步升息。他表示，雖然 6 月核心物價指數上漲 4.1%，低於預期，創下 2021 年以來的新低，但該數字仍高於央行 2% 的通膨目標。

「如果我們需要升息，從當下進一步升息，我們就會這樣做」卡什卡里說道。

綜觀經濟數據，美國通膨壓力主要來自餐飲、休閒旅遊這類勞動密集型服務業，但已有大幅下降，上週五公布的通膨數據顯示，休閒和飯店業的薪資和福利增長超過整體勞動力市場的增長。

有「聯準會傳聲筒」之稱的華爾街日報記者 Nick Timiraos 日前指出，Fed 年內不再升息將有兩大條件，除了通膨持續降溫，薪資增速也要持續減速。