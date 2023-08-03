中國管制鎵、鍺出口 恐動搖南韓半導體根基

作為對美國制裁的反制措施，中國政府宣布自 8 月 1 日起，對鎵、鍺相關物品實施出口管制，未經許可不得出口，由於鎵及鍺是化合物半導體重要原料，也引發市場關注。而就在管制生效的當日，南韓產業通商資源部召開鎵、鍺供應鏈檢查會議。有報導稱，南韓已開始為中國相關措施長期化或品類擴大的可能性做準備。

韓媒表示，中國針對鎵、鍺的出口管制，恐動搖南韓半導體根基，對南韓半導體產業產生不小的影響。鎵是半導體研發和 OLED 顯示器的重要材料，而鍺則被用於半導體產業關鍵氣體的生產。

報導中稱，雖然南韓企業可從澳洲等地找到替代進口來源，但由於中國生產的鎵、鍺在全球市場中佔比很高 (鎵為 94%，鍺為 83%)，市場也開始擔憂相關管制措施將會長期化，甚至擴大到稀土等項品。

南韓產業研究院相關報告認為，中國限制這 2 種金屬，絕不只是為了應對美國的打壓，中國的最終的目標很可能是發展以氮化鎵為基礎的新一代半導體產業，最終贏得這場激烈的半導體競爭。

中國商務部發布禁令時指出，包括氮化鎵、氧化鎵、磷化鎵、砷化鎵、銦鎵砷、硒化鎵、銻化鎵，以及區熔鍺錠、磷鍺鋅、鍺外延生長襯底、二氧化鍺、四氯化鍺等相關物項未經許可，不得出口。

業界坦言，鎵和鍺並不算特別稀有，但加工成本較高，中國長期以低成本出口相對便宜的原料給予其他國家，因此其他可生產的歐洲國家等開採產能也隨之減少。不過，只要其他供應商投入生產，將有望滿足市場需求。