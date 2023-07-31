Fed升息導致「勞力士衰退」現象 奢華名錶指數跌逾3成

自 2022 年底以來，華爾街持續充斥著美聯準會 (Fed) 升息將對美國經濟和股市造成嚴重破壞的預測。除此之外，升息也引發了另一種低迷，即奢侈名錶二手市場的下墜，市場上稱之為「勞力士衰退」。

高級手錶市場調查研究機構 WatchCharts 追踪勞力士 (Rolex)、百達翡麗和愛彼錶 (Audemars Piguet) 等頂級名錶品牌 60 款手錶價格指數，較 2022 年 3 月的高點下跌了 32%，而僅勞力士型號的單獨指數同期就下跌 27%。

報告指出，Fed 在過去五個季度大幅收緊貨幣政策，是造成名錶價格暴跌的一個關鍵原因。利率上升加劇了人們對經濟衰退的擔憂，促使投資者縮減奢侈品支出並增加儲蓄。此外，加密貨幣市場的下跌，二手奢華名錶市場上的供應量增大，也壓低了價格。

根據 WatchCharts 的數據，過去 12 個月裡，價格在 50,001 美元至 100,000 美元之間的名錶，價格下跌了 15% 以上，而價格在 10,001 美元至 20,000 美元之間的名錶，價格下跌了 10.4%。價格在 5,001 美元至 10,000 美元區間的名錶則下跌 6.8%。

另外，WatchCharts 數據顯示，前 30 名最有價值的名錶中，勞力士市場指數較去年同期下跌 12.5%，而百達翡麗指數則下跌 18%。愛彼錶下跌最為嚴重，年減近 20%。

自 2022 年 3 月 Fed 開始升息以來，奢侈名錶的表現持續遜於美股。美國標普 500 指數上漲了約 8%。