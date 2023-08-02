〈美股早盤〉投資人情緒受惠譽降評影響 主要指數開低

美股周三（2 日）主要指數開低，此前國際信用評等公司惠譽（Fitch）將美國信評由最高的 AAA 調降至 AA+，打擊投資人對風險資產的興趣。另外，有「小非農」之稱的 ADP 就業報告顯示，7 月新增就業人數遠超預期，美國公債價格走跌。

截稿前，道瓊工業指數跌逾 110 點或近 0.3%，那斯達克綜合指數跌逾 170 點或 1.2%，標普 500 指數跌近 0.7%，費城半導體指數跌近 1.8%。

美國 ADP 就業報告顯示，7 月美國私營部門就業人數經季節調整後增加 32.4 萬人，遠超經濟學家預期的 19 萬人，但低於 6 月 49.7 萬人的增幅。

不過因上个月「小非農」數據和隨後公布的非農數據「互相矛盾」，所以在此次數據公布後並未引起市場大幅波動。有媒體指出，ADP 的數據從根本上來看，不能跟非農一起看；兩組數據只能單獨看自己的變動趨勢。

有分析師認為，也許上個月「疲軟」的非農數據較為反常。當前 ADP 調查顯示，7 月就業人數新增 32.4 萬人，大幅超過經濟學家們對本周五（4 日）非農新增 20 萬人的預期，ADP 的爆表會給非農資料帶來了一定上行風險。

惠譽取消美國信評的最高評級（AAA），批評美國不斷膨脹的財政赤字和（相對其他國家）治理的逐步敗壞。對於已在擔心經濟衰退風險以及今年美股漲勢能否持續的投資人來說，評級下調給他們帶來額外的危險。

巴黎 IG Markets 首席市場分析師 Alexandre Baradez 表示：「人們可以感覺到，市場正在尋找藉口來獲利了結。但我懷疑，目前反映在價格上的不是惠譽評級的下調，而是經濟放緩的風險越來越大。昨日，在中、美數據令人失望的背景下，這種下行趨勢開始顯現，這表明，這實際上與評級下調無關，而是與經濟放緩的風險有關。」

投資人表示，從長期來看，評級從 AAA 下調至 AA + 不會損害美國資產的頂級地位，理由是缺乏替代選擇，而且美國經濟具有彈性。2011 年發生的類似事件也提供有用的指引，當時標普全球評級 (S&P Global Ratings) 在早先的債務上限危機後取消對美國的最高評級。儘管這引發風險資產的拋售，但由於投資者尋求避險而提振美國公債。

瑞銀環球財富投資長 Mark Haefele 表示：「許多主要的美國公債持有者，如基金和指數追蹤機構，可能已經為此舉做好了準備，以避免被迫拋售現有資產。在評級下調引發的恐慌中，避險需求也可能在短期內支持美國公債。」

截至台北時間周三（2 日）21 時許：

焦點個股：

特斯拉 (TSLA-US) 早盤下跌 1.90%，至每股 256.11 美元

美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）表示，已對 28 萬輛特斯拉 Model 3 和 Model Y 電動汽車展開調查，原因是這些車輛被曝存在轉向失靈的情況。NHTSA 稱，在收到車主的 12 起投訴後，決定對這些車輛展開調查。這 28 萬輛特斯拉電動汽車均為今年生產的 Model 3 和 Model Y 車款。

蘋果 (AAPL-US) 早盤下跌 0.51%，至每股 194.60 美元

綜合美國商標和專利局公示的專利清單以及多家外媒消息，近日蘋果公司獲得了編號為 US11715301 B2 的技術專利。該項專利能夠讓 Vision Pro 頭顯實現「非可見現象的可視化」，例如能夠讓佩戴者看到無線電訊號、聲音，並且可以模擬生成各種氣味。

Meta Platforms(META-US) 早盤下跌 1.47%，至每股 317.98 美元

Meta Platforms 日前表示，該公司已開始停止向加拿大所有用戶提供臉書和 Instagram 上的新聞，以回應一項要求網路巨擘向新聞出版商付費的立法。加拿大議會通過的《線上新聞法》(Online News Act) 將迫使 Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US) 和 Meta 等平台與加拿大新聞出版商就其內容進行商業協定談判。

今日關鍵經濟數據：

美國 7 月 ADP 新增就業人數報 32.4 萬，預期 18.9 萬，前值 45.5 萬

華爾街分析：

隨著對於美國經濟前景的看法日漸樂觀，美銀經濟學家撤銷對美國經濟將陷入衰退的預測，成為第一家正式取消這一預期的華爾街大行。Michael Gapen 在內的美銀經濟學家宣布新預期時表示，過去三個月，經濟表現有所改善，包括失業率低、物價壓力緩和，這是調整預期的關鍵因素。