經濟衰退擔憂消退、供應收緊 國際油價走揚

《華爾街日報》（WSJ）周三（2 日）報導，由於經濟前景改善、一些全球最大產油國的減產開始產生影響，國際油價已飆升至 3 個月來新高。一些分析師認為，布蘭特原油期貨價格有望進一步上漲，可能邁向每桶 100 美元，突破今年以來徘徊的每桶 80 美元區間。

截稿前，10 月到期的布蘭特原油期貨上漲 0.64%，至每桶 85.45 美元；9 月到期的西德州原油期貨上漲 0.74%，至每桶 81.97 美元。

報導指出，供給和需求的變化都在推動上漲。在供應方面，庫存下降反映沙烏地阿拉伯和俄羅斯最近的減產，這與今年早些時候形成了鮮明對比，當時交易員和分析師懷疑俄羅斯未能兌現早些時候減少石油產量的承諾。

總部位於日內瓦的大宗商品交易公司托克（Trafigura）首席經濟學家 Saad Rahim 表示，市場真的開始對沙國減產做出反應。

與此同時，一系列經濟指標顯示，對美國和歐元區經濟衰退的擔憂可能被誇大，這提振對能源消費的預期。法國社會集團 (societe societe) 的分析師表示，布蘭特原油價格明年可能達到每桶 100 美元，而渣打銀行的分析師預測為每桶 98 美元。

渣打銀行的研究小組說，本月石油需求將比供應多 280 萬桶，這將進一步推高油價。如果不考慮 10 月份煉油廠維修造成的季節性中斷，到年底為止，每日供應缺口可能會超過 200 萬桶。

投資人和分析師表示，技術因素也在國際油價上漲提供動力。直到最近，原油期貨顯示出自 2016 年以來最深的淨空頭部位，這意味著許多投資人已經準備好從更便宜的石油中受惠。但市場已經開始重新平衡，一些避險基金解除對油價下跌的押注，其他避險基金則押注油價將繼續上漲。

另一方面，油價進一步上漲的壓力對央行來說是不受歡迎的。能源是整體通膨的主要組成部分，也是許多商品和服務的關鍵投入，這意味著價格上漲可能會傳導至核心通膨。包括汽車燃料、電力和天然氣在內的各種能源成本占美國消費者物價（CPI）指數的近 7%。

諮詢公司 Energy Aspects 的地緣政治主管 Richard Bronze 表示，這可能會減緩目前所看到的通膨減緩趨勢，這對央行來說將是一個挑戰。

宏觀避險基金 Sibilla Capital 的投資長 Lorenzo Di Mattia 說，對決策者來說，如果油價上漲、通膨回升，可能要等更長的時間才能降息。

但並非所有分析師都對油價前景持樂觀態度。道瓊斯（Dow Jones）最近對 15 家銀行進行的一項調查顯示，到 2024 年年中，布蘭特原油的平均價格預計將達到每桶 87.14 美元，比目前的價格高出不遠。

其中一個不確定因素是中國。最近的資料顯示，經濟從新冠疫情封鎖中復甦的速度比預期的要慢。