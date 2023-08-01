美7月ISM製造業指數報46.4不及預期 連續第九個月萎縮

美國 ISM 周二（1 日）公布數據顯示，7 月製造業指數報 46.4，不及市場預期 46.8，連須第九個月處在 50 榮枯線下，也是自 2007-2009 年經濟大衰退以來持續時間最長的一次，不過高於前值 46。另外，當月僱傭指數降至 3 年新低，表明裁員正在加速。

美國 7 月 ISM 製造業指數連續 9 個月萎縮。(圖：ZeroHedge)

7 月美國 ISM 製造業細項指數：

新訂單指數報 47.3，前值 45.6

生產指數報 48.3，前值 46.7

僱傭指數報 44.4，前值 48.1

供應商交貨指數報 46.1，前值 45.7

存貨指數報 46.1，前值 44.0

客戶端存貨指數報 48.7，前值 46.2

價格指數報 42.6，前值 41.8

未完成訂單指數報 42.8，前值 38.7

出口訂單指數報 46.2，前值 47.3

原物料進口指數報 49.6，前值 49.3

(圖：ISM)

新訂單和生產指標在 7 月份有所改善，其中新訂單和生產指標反彈至 9 個月高點。即便如此，兩個指數仍處於萎縮狀態。與此同時，ISM 的出口訂單指數降至今年最低水準，美國商品出口繼續下滑。

雖然經濟的其他部分依然堅挺，但高利率加上消費者對服務業的偏好不斷轉向，抑制了製造業的發展。事實證明，海外需求低迷是另一個不利因素。

觀察指數細項，7 月新訂單指數從前值的 45.6 升至 47.3，創 2022 年 10 月以來新高。儘管借貸成本上升持續拖累經濟，但隨商品需求保持，訂單前景正在改善，鼓勵企業重建庫存。7 月工廠和客戶庫存仍然偏低，對未來的製造業生產是個好兆頭。

7 月價格、新訂單指數依然疲弱，就業放緩速度創新冠疫情以來最快。(圖：ZeroHedge)

訂單疲軟使原物料價格受抑制，且隨供應鏈顯著改善，7 月價格指數報 42.6，高於前值 41.8，但仍處在低位。

就業市場方面，7 月僱傭指數從前值的 48.1 降至 44.4，創 2020 年 7 月以來新低，製造業長期的萎縮已迫使工廠裁員。然而這並非政府非農就業調查統計中製造業就業人數的可靠預測指標，今年工廠就業人數大幅增加。

ISM 製造業商業調查委員會主席 Timothy Fiore 表示，製造業需求依然疲弱，但與 6 月相比略有好轉。另外有跡象表明，製造業近期將採取更多裁員行動，以更好匹配生產產值。