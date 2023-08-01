CCL廠聯茂上半年每股純益0.32元 積極搶占車用市場

專業銅箔基板 (CCL) 大廠聯茂 (6213-TW) 今 (1) 日公告 2023 年最新財報，上半年稅後純益 1.16 億元，年減 90.71%，每股純益 0.32 元，聯茂表示，預期 2023 年整體仍是調整與轉換的一年，但聯茂的高階車用電子應用營運表現仍相對韌性，2023 年車用營收可望達雙位數成長，且營收占比超越 2 成。

聯茂 2023 年第二季營收 54.3 億元，毛利率 10.7%，與第一季相同，年減 1.54 個百分點，稅後純益 4159 萬元，季減 43.79%，年減 90.43%，每股純益 0.11 元。

聯茂 2023 年上半年營收 116.9 億元，毛利率 10.7%，年減 3.03 個百分點，上半年稅後純益 1.16 億元，年減 90.71%，每股純益 0.32 元。

聯茂強調，今年上半年消費性電子持續去庫存且需求仍待復甦、及伺服器新舊平台轉換過渡期，營運表現承壓。雖預期 2023 年整體仍是調整與轉換的一年，聯茂的高階車用電子（ADAS/EV/Vehicle Computing/IoV）營運表現仍相對韌性，今年車用營收可望達雙位數成長，且營收占比超越 2 成。

同時，在資料中心方面，聯茂已順利通過多家 AI GPU 伺服器材料認證，隨著全球雲端服務中心（CSP）加速擴增 AI 相關資本支出推升 AI 伺服器加速布建，以及次世代伺服器 Intel Eagle Stream 與 AMD Genoa 新平台滲透率逐步拉升，帶動高階高速運算材料升級和板層數增加，聯茂將可持續受惠伺服器產業長期升級需求。除了傳統 CCL 產品線，聯茂也持續致力於無玻纖布 / 超薄型化（背膠銅箔，RCC）之次世代 HDI/SLP 材料發展，以及與日系材料領導商合資開發之特殊載板材料，因應未來 IC 載板市場需求。

聯茂指出，高階車用電子佈局皆逐漸開花結果，無論是 HDI 板材，或是自動駕駛系統、EV 與 Vehicle Computing 相關應用所採用的高速材料，聯茂都持續加速放量出貨，預期未來幾年車用業務有望維持雙位數營收成長，並同步挹注毛利率的提升。隨著電動車和自駕車滲透率提升，聯茂亦能持續受惠此產業趨勢。

聯茂指出整體而言，聯茂預期明年將重拾成長軌道，長期成長趨勢維持不變。看好客戶未來在高階電子材料的需求並因應全球供應鏈之變化，聯茂的擴產計畫除江西第三期之外，新增加的泰國廠也於今年開始動土並將試產，為聯茂長期成長步調提早奠定基礎。

就各 CCL 廠 2023 年上半年財報來看，聯茂上半年每股純益純益 0.32 元仍勝過台燿 (6274-TW) 的每股純益 0.23 元。

台燿第二季營運由虧轉盈，單季稅後純益 2.68 億元，每股 1 元，除弭平首季的虧損之外，上半年稅後純益 6194 萬元，每股純益爲 0.23 元。台燿財報 2023 年上半年營收 74.09 億元，毛利率 18.32%，年減 0.47 個百分點，上半年稅後純益 6194 萬元，年減 91.17%，每股純益爲 0.23 元。

台光電 (2383-TW)2023 年第二季營收 91.8 億元，毛利率 27.51%，季增 6.15 個百分點，年增 4.5 個百分點，稅後純益回升到 10 億元，季增 1.08 倍，年減 7.61%，單季每股純益 3 元。

台光電 2023 年前 6 月營收 165.4 億元，毛利率爲 24.77%，年增 0.78 個百分點，2023 年上半年稅後純益 14.8 億元，年減 38.5%，每股純益 4.45 元。