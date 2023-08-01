美時獲美製藥公司心血管藥獨家授權 進軍東南亞、南韓等亞洲市場

美時 (1795-TW) 今 (1) 日宣布，與創新製藥公司 Amarin Corporation plc(AMRN-US) 簽署獨家長期授權和經銷協議，將在東南亞、南韓等亞洲 10 個國家推出心血管藥物 Vazkepa (Icosapent Ethyl)。

根據雙方協議條款，美時將獲得 Amarin 旗下心血管藥物 Vazkepa 在南韓和東協 9 個國家，包含汶萊、柬埔寨、印尼、馬來西亞、緬甸、菲律賓、新加坡、泰國和越南的獨家經銷及和商業推廣權利。

此外，Amarin 將收到簽約金以及根據產品的銷售額獲得里程碑款項，Amarin 也會負責以協議約定的價格供應產品予美時。

VAZKEPA 膠囊是一種用於降低高心血管風險的藥物，是首款由純活性成分 icosapent ethyl(乙酸伊科沙蓮) 組成的處方藥物，已在美國、歐洲在內的多個全球市場上獲得批准並商業化。

根據市調機構 IQVIA 統計，東協地區及南韓共有 1400 萬名接受 Statin 類降血脂治療患者，市場規模約 20 億美元，其中東協最大市場包括泰國、馬來西亞和菲律賓。心血管疾病 (CVD) 仍是韓國的主要疾病引發原因，導致病患患病、死亡和醫療費用增加。

Amarin 董事長兼總經理 Patrick Holt 表示，很高興與美時建立獨家合作夥伴關係，美時是亞洲領先的製藥商業合作夥伴，在東協市場和南韓擁有強大的商業化能力和市場影響力，也是可降低心血管風險的創新治療選擇 Vazkepa(Icosapent Ethyl) 的行銷及商業化理想合作夥伴，也同時推動國際成長。

美時總經理 Dr. Petar Vazharov 指出，非常高興開始與 Amarin 建立策略合作伙伴關係，此協議與美時持續為病患帶來新穎與變革性治療方法的戰略目標非常一致，並使公司有機會進一步發揮美時在亞洲關鍵市場所建立的商業基礎。