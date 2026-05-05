台光電、聯茂4月營收續創新高 聯茂將再投資泰國逾33億元擴廠

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-05-05 17:06

AI 及低軌衛星需求湧現，專業銅箔基板 (CCL) 廠包括台光電 (2383-TW) 及聯茂 (6213-TW) 最新公布的營收都有好表現，聯茂 2026 年 4 月營收 35.13 億元，續創新高，月增 4.27%，年增 13.78%，2026 年 1-4 月營收 126.57 億元，年增 18.64%，同時，聯茂首季財報出爐，單季稅後賺 3.15 億元，每股純益 0.87 元。

聯茂董事長陳進財。(鉅亨網記者張欽發攝)

聯茂 2026 年第一季營收 91.43 億元，創新高，毛利率 11.42%，季減 2.72 個百分點，年減 2.82 個百分點，單季稅後賺 3.15 億元，季減 26.51%，年減 0.61%，每股純益 0.87 元。

‌



同時，積極在泰國擴廠的聯茂，今 (5) 日董事會決議再投資 33.28 億泰銖在泰國投資興建二廠。