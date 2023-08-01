富邦媒攻直播電商版圖 官方主題直播頻道9月上線

隨著購物型態轉變和直播節目日常化，富邦媒 (8454-TW) 今 (1) 日宣布，擘劃直播電商新藍圖，9 月起將開創國內標竿式官方直播頻道「momo 官方主題直播間」，並祭出直播主 2023 年甄選計畫，藉此擴大 momo 專案直播主團隊。

富邦媒指出，momo 致力以優質的直播內容填滿消費者的零碎時間，自 2016 年雙 11 購物節跨入網路直播，首創電視購物節目 LIVE 及網路購物線上直播跨屏串聯的模式，短短 90 分鐘節目觀看總人次突破百萬人，2019 年正式推出「全天候直播節目」，周間每日提供逾 12 小時直播節目，並持續豐富類別橫跨社會公益、藝術文化、運動領域、政府合作、外景直擊等。

隨著多元豐富的節目與快速下單服務、即時互動遊戲助攻，富邦媒統計，至今年第二季 momo 直播觀看人數年增高達 13 倍，有購會員也成長近 40%，因此，目標今年再打造標竿式官方主題直播，創造全新成長動能。

富邦媒進一步說明，momo 將重新將競爭優勢，包括電視購物獨特銷售 DNA、高規格節目內容製作團隊、專業硬體設備資源、穩定優質的商品把關等融合，開創國內電商「官方主題直播間」運營模式。

有別於以往各主題輪播的形式，「官方主題直播間」主打五大官方主題，鎖定為美妝、保健、服飾和兩間綜合頻道，並安排直播主於固定的專屬時段上播。

此外，momo 也推出直播主甄選計畫，錄取者可獲得 72 小時專業培訓課程和簽訂直播工作合約，並頒發獎金予前三名直播主，全力吸引人才加入。