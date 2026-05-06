鉅亨網記者張欽發 台北 2026-05-06 21:14

AI 及低軌衛星需求湧現，專業銅箔基板 (CCL) 廠包括台光電 (2383-TW) 及台燿 (6274-TW) 最新公布的最新財報都有好表現，台燿 2026 年第一季營收及獲利同創新高，稅後純益 12.6 億元，每股純益 4.36 元。

同時，包括聯茂 (6213-TW) 及台燿都積極增資泰國子公司擴充產能，其中聯茂增加投資 33.28 億泰銖在泰國投資興建二廠，而台燿也將增加投資泰國廠 16 億泰銖。

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台燿 2026 年第一季營收 100.53 億元，毛利率 25.15%，季增 3.07 個百分點年增 1.09 個百分點，稅後純益 12.6 億元，季增 16.34%，年增 87.52%，每股純益 4.36 元。

今天盤中台燿股價並以漲停 1340 元改寫新天價，收盤股價報 1315 元，也創下收盤新高。

就 CCL 陸續公布的首季財報，以台光電獲利最佳，台光電 2026 年第一季 330.67 億元，創新高，毛利率 29.42%，季增 0.84 個百分點，年減 0.98 個百分點，稅後純益 53.4 億元，也是單季新高，相較上季成長 42.8%，相較去年同期成長 54%。每股盈餘 14.9 元。這是台光電連續 5 個季度單季賺逾一個股本。

而聯茂 2026 年第一季營收 91.43 億元，創新高，毛利率 11.42%，季減 2.72 個百分點，年減 2.82 個百分點，單季稅後賺 3.15 億元，季減 26.51%，年減 0.61%，每股純益 0.87 元。