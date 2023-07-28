〈美股早盤〉美6月PCE報喜 通膨持續退燒 主要指數開高

美國最新公布數據顯示通膨持續退燒，增添聯準會（Fed）貨幣緊縮政策即將結束的希望，另外數據也顯示就業市場逐漸降溫，美股主要指數周五（28 日）開高。

截稿前，道瓊工業指數漲近 160 點或近 0.5%，那斯達克綜合指數漲近 200 點或近 1.4%，標普 500 指數漲近 0.8%，費城半導體指數漲近 1.4%。

美國商務部最新數據顯示通膨持續降溫，6 月個人消費支出（PCE）物價指數年升 3%，遠低前值 3.8%，也略低市場預期的 3.1%。其中 Fed 最為注意的核心 PCE 指數年增進一步降至 4.1%，創下 2021 年 9 月以來最小增幅，低於前值 4.6% 與預期的 4.2%。

按月來看，按月來看，6 月 PCE 成長 0.2%，低於市場預期的 0.4%，也略低前值的 0.1%；核心 PCE 月增 0.2%，符合市場預期，略低於前值 0.3%。

核心 PCE 繼續下降，對 Fed 來說是一大好消息，進一步強化市場認為美國通膨已進下行趨勢的預期。但也有分析認為，僅憑 6 月的數據是否反映長期趨勢的開始還為時過早。

與此同時，美國勞工部同日公布最新數據顯示，第二季聘雇成本指數（ECI）季增 1%，不及市場預期的 1% 和前值 1.2%，也遠低去年同期季增 4.5%，增速為兩年來最慢，反映出就業市場正在逐漸降溫。另外，第二季就業薪資季增 1%，低於預期和前值的 1.2%。

雖然美國就業市場依然強勁，但幾個月來隨著更廣泛的通膨壓力減緩，各項薪資成長指標都有所放緩。儘管 Fed 迅速升息，但就業市場的持續強勁一直是美國經濟保持彈性的關鍵。

現在投資人最關心的莫過於 Fed 在今年下半年的貨幣政策走向。大多數人都認為，Fed 在今年剩餘時間裡可能不會再調整利率。芝商所 FedWatch Tool 顯示，Fed 在今年 9 月、11 月和 12 月的會議上按兵不動的機率分別為 79%、61.3% 和 56.2%。

其他消息方面，日本 10 年期公債券殖利率躍升至 2014 年以來新高，而日元在上漲和下跌之間搖擺不定，投資人猜測這一調整是否暗示日本超寬鬆貨幣政策將發生更大的變化。

華爾街投行 Jefferies 策略師 Brad Bechtel 表示：「現在日本央行已經擺脫阻礙，他們的政策調整沒有給固定收益領域帶來太大的衝擊，因此可以暫時放鬆回到正軌上。至少在開始看到某種硬著陸的跡象出現之前。」

截至台北時間周五（28 日）21 時許：

焦點個股：

英特爾 (INTC-US) 早盤上漲 4.07%，至每股 35.95 美元

英特爾周五美股盤前漲逾 7%。在連續兩個季虧損後，英特爾終於恢復了盈利，且當季營收和淨利均超出公司自身指引的最高區間，並發布強於預期的 Q3 業績指引。

埃克森美孚 (XOM-US) 早盤下跌 2.70%，至每股 102.57 美元

石油巨擘埃克森美孚周五美股盤前公布 2023 會計年度第二季財報，受到能源價格大幅下跌影響，該季淨利年減近 6 成，為連三季獲利衰退，也是自 2014-2016 年石油市場崩盤以來最長一次下滑，但營收與本月稍早時發布的預期相符。

Meta Platforms(META-US) 早盤上漲 1.42%，至每股 316.14 美元

根據路透周五報導，臉書母公司 Meta Platforms 執行長祖克柏昨日向員工表示高層非常重視提高 Threads 客戶的留存率，有高層提出在 Instagram 顯示重要的 Threads 的串文以吸引用戶重返應用程式方法。

今日關鍵經濟數據：

美國 6 月 PCE 年增 3%，預期 3.1%，前值 3.8%

美國 6 月 PCE 月增 0.2%，預期 0.4%，前值 0.1%

美國 6 月核心 PCE 年增 4.1%，預期 4.2%，前值 4.6%

美國 6 月核心 PCE 月增 0.2%，預期 0.2%，前值 0.3%

美國 6 月個人收入月增 0.3%，預期 0.5%，前值 0.5%

美國 6 月個人支出月增 0.5%，預期 0.4%，前值 0.2%

美國第二季 ECI 季增 1%，預期 1.1%，前值 1.2%

美國第二季就業薪資季增 1%，預期 1.2%，前值 1.2%

美國 7 月密大消費者信心指數終值預期 72.6，前值 64.4

華爾街分析：

Bolvin Wealth Management Group 總裁 Gina Bolvin 表示，今日公布的 PCE 數據低於預期，替本周一連串經濟數據報告畫上句號，這些數據均顯示美國經濟軟著陸的可能性更高，有望成為將美股推向新高的催化劑。