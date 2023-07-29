美通膨回落 密大7月消費者信心指數終值升至2021年來新高

隨美國通膨持續退燒，密西根大學周五（28 日）公布的 7 月消費者信心指數終值報 71.6，雖略低於市場預期的 72.6，但仍遠高 6 月的 64.4，寫下 2021 年 10 月以來新高。

備受矚目的通膨預期方面，消費者對未來 1 年通膨預期終值升至 3.4%，符合市場預期，但略高於 6 月的 3.3%。至於 5 年通膨預期則為維持在 3% 不變，符合市場預期。

隨著薪資成長終於超過通膨、失業率保持在低位，美國民眾對經濟前景越來越樂觀。同日稍早的數據顯示，美國關鍵的通膨指標正在放緩，強化人們對經濟軟著陸的樂觀情緒。

另外，密大報告還顯示，認為高物價侵蝕自己生活水準的消費者比例降至 36%，為一年半以來新低，不過針對低收入消費者的這一指標在本月有所上升。

密大消費者信心指數調查主任 Joanne Hsu 表示：「高收入和低收入消費者之間重新出現的差距，如果持續下去，就會恢復高收入消費者更樂觀的典型模式。」

7 月密大消費者信心指數終值略低於初值。自那以來，由於煉油廠意外停產和主要儲存中心的庫存低於正常水準，天然氣價格大幅上漲，可能引發通貨膨脹。

其他數據方面，現況指數終值從 6 月份的 69 升至 76.6，而預期指數終值也有所上升。另外耐久財的購買條件改善至兩年來的最高水準。

