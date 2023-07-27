美6月耐久財訂單月率初值升至4.7% 寫3年來最大增幅

美國商務部周四（27 日）公布數據顯示，美國耐久財訂單初值升至 4.7%，遠超市場預期的 1% 與修正後前值 2%，為連續第四個月成長，創 2020 年 7 月以來最大增幅，主因是由於波音客機新合約大量湧現。

按年來看，6 月耐久財訂單成長 9.3%，創 2022 年 6 月以來最大增幅。另外，商業設備訂單也連續第三個月成長，表明儘管聯準會（Fed）激進升息，但企業投資仍優於預期。

美國 6 月耐久財訂單增速超預期。(圖：ZeroHedge)

不過扣除波動較大的運輸類別的耐久財訂單月增率初值僅成長 0.6%，高於預期的 0.1%，略低於前值 0.7%，遠因是非國防飛機訂單 6 月激增 69.6%。

與此同時，6 月核心資本貨物訂單（不包含飛機和國防硬體在內的設備投資）成長 0.2%，高於預期的 - 0.%，為連續第三個月成長，前值從 0.7% 下修成 0.5%。

有報導指出，美國工業方面並沒有好轉，但也沒有變得更糟。較高的利率抑制昂貴的投資，而消費者已把支出轉向旅遊和娛樂等服務。因此製造商可能會咬牙苦撐，直到經濟好轉或衰退的威脅消退。

展望未來，BMO 資本市場資深經濟學家 Priscilla Thiagamoorthy 表示，上述經濟數據凸顯美國經濟具有很強的韌性。