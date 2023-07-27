鉅亨速報 - Factset 最新調查：欣興(3037-TW)EPS預估上修至8.57元，預估目標價為205元

根據FactSet最新調查，共20位分析師，對欣興(3037-TW)做出2023年EPS預估：中位數由8.52元上修至8.57元，其中最高估值14.46元，最低估值7.36元，預估目標價為205元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|14.46
|22.89
|25.87
|最低值
|7.36
|7.98
|10.5
|平均值
|9.2
|14.63
|18.11
|中位數
|8.57
|14.57
|17.48
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|125,265,000
|156,575,000
|181,076,280
|最低值
|106,996,600
|125,655,950
|141,307,090
|平均值
|114,512,230
|139,274,980
|159,900,370
|中位數
|111,628,750
|135,976,000
|158,919,920
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|20.08
|8.98
|3.74
|2.24
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|140,489,172
|104,562,747
|87,892,821
|82,535,553
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3037/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。