鉅亨速報 - Factset 最新調查：廣達(2382-TW)EPS預估上修至7.61元，預估目標價為190.5元

根據FactSet最新調查，共19位分析師，對廣達(2382-TW)做出2023年EPS預估：中位數由7.61元上修至7.61元，其中最高估值8.69元，最低估值6.29元，預估目標價為190.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|8.69
|12.18
|14.29
|最低值
|6.29
|7.84
|9.2
|平均值
|7.63
|9.72
|12.14
|中位數
|7.61
|9.66
|12.47
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|1,247,490,000
|1,692,895,000
|1,958,654,660
|最低值
|1,106,509,000
|1,277,906,000
|1,469,129,050
|平均值
|1,201,400,530
|1,461,426,550
|1,693,203,220
|中位數
|1,215,999,360
|1,431,605,500
|1,643,718,000
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|7.51
|8.73
|6.57
|4.14
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|1,280,429,312
|1,129,453,350
|1,090,858,851
|1,029,611,414
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2382/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。