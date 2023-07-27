〈台股盤前要聞〉友達Q3價量齊揚、聯電稼動率跌破7成 今日必看財經新聞

關注台股盤前要聞重點。友達第二季毛利率轉正，虧損也收斂，第三季面板出貨量、價格估季增 1-3%，下半年供需續轉佳；聯電指出，第三季產能利用率恐降至 64-66%，隨著終端買氣續疲，客戶庫存調整將延續至第四季。以下是今 (27) 日必看重要財經新聞。

友達 Q2 毛利率轉正 Q3 面板量價估季增 1-3% 下半年供需續轉佳

面板大廠友達 (2409-TW) 昨 (26) 日召開法說並公告第二季財報，在毛利率轉正下，稅後虧損 48.07 億元，較前季收斂近 56%、也較去年同期收斂 14.6%，每股虧損 0.63 元；上半年稅後虧損 157.18 億元，每股虧損 2.05 元。閱讀全文...

友達董事長彭双浪表示，目前產業庫存健康，朝供需更健康方向發展；友達預估，第三季面板出貨量及平均單價 (ASP) 均季增 1-3%，維持營收逐季成長、下半年優於上半年的展望。閱讀全文...

聯電 Q3 稼動率估降至 64-66% 庫存調整延續至 Q4

晶圓代工廠聯電 (2303-TW) 昨 (26) 日召開法說，共同總經理王石指出，第三季晶圓出貨量將下滑 3-4%，產品 ASP 估將成長 2%，產能利用率恐降至 64-66%，隨著終端買氣續疲，客戶庫存調整將延續至第四季，並二度下修對今年晶圓代工營收預估至衰退 14-16%。閱讀全文...

欣興庫存去化不如預期 Q3 營收估僅維持上季水準 Q4 待觀察

欣興 (3037-TW) 自 2022 年第四季起的產能利用率明顯下滑，至今 (2023) 年第二季未見明顯回升跡象，昨 (26) 日召開法說會，欣興發言人資深副總經理鍾明峰對下半年景氣看法保守，指出今年第三季營收可能維持第二季 252.35 億元水準，第四季則仍待進一步觀察。閱讀全文...

昇陽半先進製程加持 今年營收逐季揚、全年創新高

再生晶圓暨晶圓薄化廠昇陽半 (8028-TW) 董事長蔡幸川昨 (26) 日表示，儘管短期面臨全球經濟環境不確定性，但隨著先進製程推動再生晶圓用量與單價增加，今年營收可望逐季成長，全年將創歷史新高。閱讀全文...

智擎胰臟癌用藥新適應症進歐洲審查 將獲 200 萬美元再授權金

智擎 (4162-TW) 昨 (26) 日公告，由於歐洲藥品管理局正式接受旗下胰臟癌新藥安能得 (ONIVYDE) 新適應症上市後變更 (Type II Variation)，因此將獲得 200 萬美元 (約新台幣 6070 萬元) 再授權收入 (sublicense revenue)。閱讀全文...

和康生 Q2 四大獲利指標刷新猷 上半年 EPS 1.26 元同創高

和康生 (1783-TW) 昨 (26) 日公布財報，隨著醫美玻酸尿針劑快速成長，產品組合優化，第二季與上半年四大獲利指標均創新高，上半年稅後純益 1.07 億元，年增 97.66%，每股純益 1.26 元。閱讀全文...