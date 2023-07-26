外資買超14檔金融股共逾20萬張 面板三虎同獲青睞

市場觀望美國聯準會 (Fed) 利率決策會議，台股今 (26) 日開高震盪，由傳金權值股扮演穩盤角色，終場下跌 36.34 點，量縮收 17162.55 點。外資大買金融股，敲進 5 檔個股上萬張，且共買超 14 檔金融股超過 20 萬張，面板三虎同獲青睞，重電、晶圓代工及記憶體族群則成外資提款標的。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資買超 13.74 億元；投信賣超 19.96 億元，為連 10 賣；自營商賣超 20.7 億元，三大法人合計買超 27.03 億元。

外資今日買超集中權值股，金融族群最獲青睞，大買新光金 (2888-TW)5.9 萬張、開發金(2883-TW)2 萬張、玉山金(2884-TW)1.9 萬張、台新金(2887-TW)1.7 萬張、國泰金(2882-TW)1.6 萬張、彰銀(2801-TW)1.2 萬張、永豐金(2890-TW)9253 張、臺企銀(2834-TW) 逾 8000 張、元大金 (2885-TW) 超過 7500 張、合庫金 (5880-TW) 逾 7000 張，其他包括富邦金、兆豐金、第一金、中信金也獲外資敲進超過 4700 張。

外資並買超電子股友達 (2409-TW)2.6 萬張、欣興(3037-TW)1.4 萬張、群創(3481-TW)1 萬張、光寶科(2301-TW) 超過 6800 張，英業達、鴻海、廣達、宏碁、仁寶、彩晶、所羅門同獲敲進超過 3000 張。傳產股方面，外資買超陽明 (2609-TW)7500 張，長榮航(2618-TW) 逾 7000 張，長榮、中鋼也獲青睞。

外資賣超方面，調節多檔重電族群，賣超東元 (1504-TW) 超過 2.8 萬張、中興電 (1513-TW)6615 張、大同(2371-TW) 超過 5700 張、亞力 (1514-TW) 逾 2800 張。外資也賣超電子股聯電 (2303-TW) 超過 1.1 萬張、旺宏 (2337-TW) 超過 6500 張，華邦電 (2344-TW) 及力積電 (6770-TW) 各遭出脫逾 5000 張。

