輝達之外如何加入AI狂潮？分析師力薦Arista

投資者若想在輝達 (NVDA-US) 之外找到大大受惠人工智慧 (AI) 潮的目標，可以考慮 Arista Networks (ANET-US)。

Exane BNP Paribas 分析師 Karl Ackerman 周四 (20 日) 對 Arista 股票給予買入評級且列為「首選」，其目標價 210 美元，意味現行股價有約莫 19% 的潛在上漲空間。

Ackerman 研究報告指出，Arista 是「超大規模企業和大型企業高速網絡的市場領導者」，未來幾年將受益於各雲端巨擘不斷重金投資 AI 的舉措。

該公司將近一半營收來自微軟 (MSFT-US) 和 Meta Platforms (META-US)。

為何 Arista 會受益 AI 潮？想構建一個數據中心來處理生成式 AI app 需要巨大的運算能力，這是輝達 GPU 需求持續飆升的原因，但同時也需要一種讓數據中心內所有部位可相互通訊的辦法，為此就需要網路設備，也就是 Arista 用武之地。

Ackerman 預測，Arista 銷售額將以 18% 的複合增長率一路增長至 2025 年，每股獲利 (EPS) 將於今年發生變化，最終自估計的 6 美元升至 8 美元。他對 2025 年的 EPS 估計較華爾街預期共識高出 1 美元，尤其是資料中心交換機市場，其銷售額的複合增長率將達到 34% 至 2025 年。

Arista 周四收低 2.75%，盤後續跌 1.5%，報每股 168.83 美元，但今年迄今仍有 40% 以上漲幅。

另一方面，Ackerman 給予思科 (CSCO-US) 股票「遜於大盤」的評級，目標價 45 美元，意味現行股價具 14% 的潛在下跌空間，理由是思科目前在園區網路中領先的市占，使其在 2024 年銷售額出現百分比兩位數的降幅時更容易受創。

他預估無線和無線網絡股將出現盤整，因為一些顧客在 2025 年 Wi-Fi 7 標準推出之前會暫停購買。

商業房地產公司 CBRE 近期調查發現，半數以上受訪者認為，其辦公室房地產投資組合在未來 3 年內將進一步整合。

Ackerman 認為，辦公空間縮小和辦公室空置率上升，將讓升級企業園區網絡的需求下降，這樣充斥挑戰的市場動態至少負面衝擊思科銷售額 28%，若將企業路由器和安全產品計算在內，此負面衝擊範圍可能會超過銷售額的 44%。

他預估，思科 2024 日曆年的營收和獲利可能出現百分比偏中間個位數的降幅。

Ackerman 也追蹤 Juniper Networks (JNPR-US)，並給予「中立」評級和 31 美元的目標價，略高於近期交易價格，因他預期園區網路硬體的需求將放緩，以及其他理由。

他表示，雖然從長遠來看，Juniper 可從華為那裡獲得市占，但總體機會有限，可能低於 2 億美元。