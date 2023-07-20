知情人士：谷歌將推出一款生成式AI新聞撰寫工具

有知情人士表示，谷歌 (GOOGL-US) 正在測試一款內部代號為「創世紀」(Genesis) 的生成式人工智慧 (AI) 新聞撰寫工具，將有助於成為媒體記者的個人助理，將部份工作自動化。

谷歌發言人在接受採訪時表示，該公司正通過與新聞出版商 (尤其是小型出版商) 合作，正處於探索想法的最早期階段，計劃提供 AI 工具來幫助記者開展工作，像是幫助記者選擇標題或不同的寫作風格。

谷歌發言人指出，該公司的目標是讓記者選擇使用這些新興技術來提高他們的工作和生產力，就像該公司為 Gmail 和 Google 文件的使用者提供輔助工具一樣。他也強調，這些工具不能取代記者在報導、創作和事實核查中的重要作用。

新的進展也代表了谷歌正在炙手可熱的 AI 軍備競賽中持續推進，如今科技公司正在競相主導一個分析師認為有朝一日可能價值數兆美元的市場。自去年底 OpenAI 公開發表 ChatGPT 之後，該公司一直面臨展示其生成 AI 技術的壓力。

谷歌先前也推出兩款幫助生技和製藥公司加速藥物開發和推動精準醫療的全新 AI 工具。一種名為 Target and Lead Identification Suite 的工具主要在幫助公司預測和理解蛋白質的結構，是藥物開發的基礎。另一個 Multiomics Suite 將幫助研究人員攝取、儲存、分析和共享大量基因組數據。

谷歌日前也宣布將在歐洲和巴西推出 AI 聊天機器人 Bard，將市場擴大到數億用戶。該公司表示正在為 Bard 添加更多功能，以趕上競爭對手微軟 (MSFT-US) 在開發商用 AI 競賽中的步伐。微軟在其 Bing 搜索引擎中使用 OpenAI 廣受歡迎的 ChatGPT 服務。