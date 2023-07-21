柏南奇：Fed下周的升息可能是本周期最後一次

美國聯準會 (Fed) 前主席柏南奇 (Ben Bernanke) 表示，Fed 下周的升息可能是當前緊縮循環的最後一次，且美國通膨率將在未來 6 個月穩定回落，明年初回到 3% 左右。

投資人似乎也認同他的看法。聯邦基金期貨定價顯示，交易員幾乎確定 Fed 將在下周的會議上升息。但後續會議升息的可能性不高。

柏南奇周四 (20 日) 在富達投資 (Fidelity Investments) 的一場線上研討會上表示，隨著房租漲幅趨緩、汽車價格回落，美國通膨率將在未來 6 個月更穩定下滑至 3% 至 3.5%。到了明年初，通膨率將下滑至 3% 或 3% 以上，然後 Fed 將花一些時間，努力讓通膨回到 2% 目標。

Fed 青睞的通膨指標個人消費支出物價指數 (PCE)，5 月年增率達 3.8%，不含食品和能源成本的核心 PCE 則年增 4.6%。

就業市場方面，即使美國職位空缺數已較前幾個月下滑，但每位失業民眾與職缺的比例，在 5 月仍達 1.6，高於疫情前的高點。

柏南奇表示，勞動力市場依舊火熱，Fed 希望在宣告戰勝通膨前，看到勞動力市場取得更好的供需平衡。

他表示，作為對抗通膨的代價，美國可能遭遇經濟放緩，但也強調即使出現衰退，也會是相對溫和的。「我們將看到失業率溫和上升和經濟放緩，若明年出現嚴重衰退，我會感到非常驚訝。」