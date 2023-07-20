分析師：微軟AI服務月租費遠高預期 目標價上看400美元

瑞銀 (UBS) 分析師 Karl Keirstead 在週三 (19 日) 發布的報告中，給予微軟 (MSFT-US) 400 美元的目標價，主因是該公司旗下人工智慧 (AI) 服務 Microsoft 365 Copilot 的月費方案費用遠高於瑞銀原先預期。

Keirstead 指出，Microsoft 365 Copilot 的價格為每月 30 美元，遠高於瑞銀原先預期的 10-15 美元，並且與許多主要 Office 365 產品價格相當。

「這大大提高了我們對 2025 財年營收增長的初步估計。」Keirstead 說道。

Jefferies 股票分析師 Brent Thill 也表示，雖然目前 Microsoft 365 Copilot 仍處於有限預覽階段，但很顯然，該產品以及未來後續 AI 價格將逐步增加並推升微軟的營收。

微軟日前在聲明中指出，Microsoft 36 Copilot 可以在 Microsoft Word 中激發用戶的創造力，在 Excel 中分析數據，在 PowerPoint 中設計展示文稿，清理 Outlook 收件箱，在 Microsoft Teams 中總結會議內容等等。

Wedbush 分析師艾夫斯 (Dan Ives) 認爲：「這次宣布的定價將拓展微軟雲端計算 AI 市場機會，最快可在 2025 年將雲端計算年收入提高 20%。」

花旗銀行分析師拉德克 (Tyler Radke) 同樣認為：「定價遠高於預測的每月 5 至 20 美元，雖然離全面上市可能還有好幾個月的時間，但我們認爲這是一個極大的利多。」

AI 為微軟帶來的漲勢，不但幫助股價攻上歷史新高，也讓該公司執行長納達拉 (Satya Nadella) 從薪酬、股利等獲得的總報酬，如今已突破 10 億美元整數關卡。