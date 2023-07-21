〈美股盤後〉Netflix、特斯拉慘崩 那指收黑逾2% 道瓊創2017年來最長連漲

美股三大指數周四 (20 日) 漲跌不一，嬌生優於預期的業績表現，激勵道指連續九個交易日走高，創下 2017 年來最長連漲紀錄。受 Netflix 和特斯拉股價大跌拖累，那指收黑逾 2%。

費城半導體指數跌 137.81 點，跌幅 3.62%。台積電 (TSM-US) 下修今年營收展望後，晶片股走低，英特爾 (INTC-US) 和輝達 (NVDA-US) 分別挫跌 3%。

道指成分股嬌生 (JNJ-US) 公布第二季業績優於預期，並宣布調升全年營收及獲利展望，提振股價勁揚逾 6%。另一道指成分股、美國保險業巨頭 Travelers(TRV-US) 也公布優於預期的營收表現，股價收高 1.8%。

Netflix 公布上季營收表現令人失望後，收盤重挫 8.41%，創下今年最大單日跌幅，特斯拉財報雖優預期，但執行長馬斯克 (Elon Musk) 預告可能繼續降價，且因廠房升級而停工，將使第三季產量下滑，特斯拉收盤暴跌 9.74%，拖累以科技股為主的那指和標普 500。

儘管如此，FactSet 數據顯示，迄今已公布財報的標普 500 指數成分股中，有 74% 財報超出預期，這低於 77% 的五年平均水準。下周包含 Alphabet(GOOGL-US)、微軟 (MSFT-US) 和 Meta(META-US) 等科技巨頭財報將接力登場。

經濟數據方面，美國上周首度申領失業金人數意外降至 22.8 萬，低於市場預期，也是兩個月來最低，顯示勞動力市場依舊強勁。

全美房地產經紀人協會 (National Association of Realtors, NAR) 公布 6 月成屋銷售月減 3.3% 至 416 萬戶，不及預期，創下 1 月以來最糟表現。與此同時，7 月費城聯準銀行製造業指數較前一月略微改善，報 - 13.5，但仍遜預期，製造業活動仍顯疲軟。

公布一系列經濟後，10 年期美債殖利率上揚，截稿前升至 3.858%，對利率較敏感的 2 年期美債殖利率也走高，報 4.845%。市場正在等待下周的 Fed 政策會議，多數經濟學家預期 Fed 將升息 1 碼。

周四 (20 日) 美股四大指數表現：

標普 500 指數 11 大板塊中，非必須消費類股以 3% 跌幅領跌，科技和通訊類股分別挫 2% 和 2.5%。(圖: Finviz)

焦點個股

科技五大天王集體收黑。蘋果 (AAPL-US) 跌 1.01%；Meta Platforms(META-US)跌 4.27%；Alphabet(GOOGL-US)跌 2.32%；亞馬遜 (AMZN-US) 跌 3.99%；微軟 (MSFT-US) 跌 2.31%。

道瓊成分股以嬌生領漲。嬌生 (JNJ-US) 漲 6.07%；高盛 (GS-US) 漲 3.03%；Merck(MRK-US)漲 2.37%；IBM(IBM-US)漲 2.14%；沃爾瑪 (WMT-US) 漲 1.85%；英特爾 (INTC-US) 跌 3.16%；Salesforce(CRM-US)跌 2.65%；微軟 (MSFT-US) 跌 2.31%；Nike(NKE-US)跌 2.14%。

費半成分股盡墨。艾司摩爾 (ASML-US) 跌 5.54%；應材 (AMAT-US) 跌 5.46%；超微 (AMD-US) 跌 5.31%；台積電 ADR(TSM-US)跌 5.05%；輝達 (NVDA-US) 跌 3.31%；英特爾 (INTC-US) 跌 3.16%；高通 (QCOM-US) 跌 2.97%；博通 (AVGO-US) 跌 1.45%；美光 (MU-US) 跌 0.42%。

台股 ADR 齊收低。台積電 ADR(TSM-US) 跌 5.05%；日月光 ADR(ASX-US) 跌 1.40%；聯電 ADR(UMC-US) 跌 6.27%；中華電信 ADR(CHT-US) 跌 0.70%。

企業新聞

特斯拉周四收黑 9.74%，單日表現為 3 個月來最糟，執行長馬斯克重申今年交付量 180 萬輛不變，但預估第三季產量略微下滑，原因是公司將在夏季停工，進行廠房升級。

特斯拉日前公布上季營業利潤率 9.6%，創下至少五季以來最低水平。儘管如此，馬斯克仍稱，市場動盪時期可能再次調降電動車價格，引發分析師對獲利空間受壓的擔憂。高盛分析師 Mark Delaney 便警告，若特斯拉以降價來提振銷量，中期利潤率可能繼續面臨阻力。

Netflix 收低 8.41%。即使打擊密碼共享的政策，為公司帶來近 600 萬個訂閱用戶，Netflix 日前公布第二季營收仍未達預期，且財測遜色。

嬌生收漲 6.07%，創下 2020 年 3 至以來最佳單日表現，提振道瓊和標普 500 指數的醫療保健類股。嬌生公布優於預期的獲利表現，樂看今年實現強勁成長，預估通膨趨穩及醫療器械業務成長等因素，可為公司帶來更好的獲利前景。

經濟數據

美國上周初領失業金人數報 22.8 萬，預期 24 萬，前值 23.7 萬

美國 7 月費城聯準銀製造業指數報 - 13.5，預期 - 10，前值 - 13.7

美國 6 月成屋銷售報 416 萬戶，預期 420 萬戶，前值 430 萬戶

華爾街分析

BMO Capital Markets 分析師 Brian Belski 表示：「考量到市場表現令人印象深刻，熊市預言家的數量肯定已經減少，但仍有部分頑強份子認為，近期趨勢不過是熊市反彈，不幸的是，對於這群人來說，歷史似乎沒有站在他們這一邊。」

不過，Federated Hermes 資深投資組合經理 Lewis Grant 指出，光過去 24 小時內就傳出烏克蘭衝突惡化、中國經濟進一步放緩、美國大型銀行面臨嚴重房地產虧損等消息，每一個威脅，加上無數的未知因素，都可能阻止情緒反彈。

即使美股漲勢在最近幾周不斷擴大，但今年多數漲幅是由特斯拉在內的小部分大型科技股所驅動。標普 500 和那指均為市值加權指數，這意味著市值最大的成分股，對整體指數表現影響力將大於較小的成分股，一旦這些權值股下跌，主要指數便容易出現修正。

Kace Capital Advisors 執行合夥人 Ken Polcari 說，特斯拉和 Netflix 昨日發布的消息，確實給了人們清醒的理由，認為或許不應該在這時追逐這些股票。

數字皆為截稿前更新，請依實際報價為主