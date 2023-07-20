〈財報〉降價策略發酵 特斯拉Q2營收刷新高、利潤率受壓 盤後挫逾4%

特斯拉 (Tesla) 周三 (19 日) 盤後公布上季營收、每股淨利 (EPS) 均優預期，營收再創歷史新高，但整體毛利率和營業利益率持續下滑，顯示降價雖有助於刺激買氣，也擠壓到獲利空間。

特斯拉 (TSLA-US) 周三收跌 0.71% 至每股 291.26 美元。公布財報後，盤後股價變化不大，但隨著財報電話會議展開，股價開始走低，因高層未能提供電動皮卡 Cybertruck 與自駕計程車 Robataxi 的具體規格和交付日期，且為了升級廠房而進行停工，將導致第三季電動車產量下滑。

截稿前，特斯拉股價下挫近 4.4%。

Q2 財報關鍵數據 v.s. Refinitiv 預期

營收：249.3 億美元 (年增 47%) v.s. 244.7 億美元

調整後 EPS：91 美分 v.s. 82 美分

淨利：27 億美元 (年增 20%)

營業利益：24 億美元 (年減 3%)

毛利率：18.2%(去年同期為 25%)

受惠於公司祭出的折扣和激勵措施，特斯拉本月初公布 Q2 總交車數為 466,140 輛，生產數為 479,700 輛，交車數據優於華爾街預期。

即使交車表現亮眼，以降價和折扣刺激買氣的策略，明顯犧牲了公司的獲利能力，其 Q2 營益率為 9.6%，是過去至少五季以來的最低水平，毛利率為 18.2%，也是同期最低。

特斯拉解釋，Q2 毛利率之所以較低，除了電動車降價以外，也和 4680 電池、Cybertruck 與其他大型項目的生產成本增加有關。

按各項業務表現來看，主要的汽車業務收入在上季達到 212.7 億美元，年增 46%；涉及太陽能發電和家用電池有關的儲能業務，上季收入達 15.1 億美元，年增 74%；隨著更多電動車上路，包含保固期結束後車輛維修費用的服務與其他業務，上季收入達 21.5 億美元，年增 47%。

此外，上季研發成本上升至 9.43 億美元，較 Q1 增加兩成。特斯拉表示，研發重點是讓公司能夠處在人工智慧 (AI) 開發的前線，且公司已開始生產自研超級電腦「Dojo」，明年將在 Dojo 上投入超過 10 億美元。

公司看法

財報電話會議上，執行長馬斯克 (Elon Musk) 重申，今年的電動車交付目標仍為 180 萬輛，但第三季產量預估略微下滑，因為公司將暫停部分產線作業，以利大規模工廠升級。

即使降價策略擠壓利潤空間，特斯拉認為利潤率仍處在健康水準，背後反映的是公司在成本削減上所付出的努力。

特斯拉高層於信中表示，重點在於降低成本、能促進未來成長的新產品開發、研發投資、更好的汽車貸款選擇、產品改進以及自由現金流。「不確定時期的挑戰還沒結束，但我們相信，透過各種具有高度潛能的項目，我們擁有讓業務實現長遠成功的正確要素。」