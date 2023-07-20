美上周初領失業金人數降至22.8萬 寫兩個月來新低

美國勞工部周四（20 日）公布最新失業金數據，上周經調整後初領失業金人數報 22.8 萬人，低於市場預期的 24.2 萬人與前值 23.7 萬人，創兩個月以來新低；上周續領失業金人數報 175.4 萬人，高於市場預期的 172.9 萬人，修正後前值為 172.1 萬人。整體數據表明，儘管就業成長放緩之際，企業對工人的需求依然強勁。

美國上周初領失業金人數寫兩個月來新低。(圖：ZeroHedge)

截至 7 月 15 日當周，經調整後美國初領失業金人數報 22.8 萬人，低於市場預期的 24.2 萬人，較上周 23.7 萬人減少 9 千人，4 周移動平均值報 23.75 萬人。

截至 7 月 8 日當周，經調整後美國續領失業金人數報 175.4 萬人，較上周修正後的 172.1 萬人增加 3.3 萬人，高於市場預期的 172.9 萬人，4 周移動平均值報 173.15 萬人。

上：初領人數走勢圖，下：續領人數走勢圖 (圖：美國勞工部)

以目前的水準來看，所謂續領失業金人數處於歷史低位，這表明一些失業人員正在迅速找到工作。強勁的就業市場在支撐消費者支出方面發揮了重要作用，為今年經濟避免衰退帶來了希望。

高頻經濟（High Frequency Economics）首席美國分析師 Rubeela Farooqi 表示，初領失業金人數數據顯示，就業市場仍有彈性，企業尚未開始快速財源，儘管利率已上調 5 個百分點。