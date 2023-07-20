〈財報〉Netflix Q2營收和訂閱均增長 但盤後仍挫逾8%

串流影視平台龍頭 Netflix (NFLX-US) 周三 (19 日) 盤後公布，打擊寄生帳戶的舉措見成效，第二季營收和訂閱人數均見成長，但因營收仍低於市場預期、加上財測遜色，盤後下挫逾 8%。

第二季 (6/30 止) 財報關鍵數據 vs. 分析師預期 (Refinitiv 調查的預期共識)

EPS：3.29 美元 vs. 2.86 美元

純益：14.9 億美元

營收：年增 3% 至 81.9 億美元 vs. 83 億美元

新增訂閱人數：年增 8% 至 590 萬人

Netflix 去年同期營收 79.7 億美元，純益 14.4 億美元。

在此回財報發布前，投資人便期待看到 Netflix 廣告支援的訂閱方案更多相關訊息，以及打擊寄生帳戶舉措對推升訂閱量的助益。

然而，Netflix 表示，廣告支援版的訂閱方案去年年底才推出，因此現在分析該方案的營收細項還為時過早，付費共享方案也同樣如此，但今年下半年營收將增長，因「屆時會開始看到付費共享的全部好處以及廣告支援版的穩定增長。」

第三季財測關鍵數據：

EPS：3.52 美元 vs 3.23 美元

營收：85.2 億美元 vs 86.6 億美元

新增付費訂閱人數：與第 2 季相仿

Netflix 目前預估，由於平均付費會員人數增加，第三季營收將年增 7% 至 85 億美元。

同時，Netflix 預測的第三季新增付費訂閱人數約與第二季相仿，直到第四季營收成長將「大幅加速」，因為打擊寄生帳戶的努力與廣告營收增長更見成效。

Netflix 自 5 月起開始提醒會員，不可與非同住者共享帳戶，非同住者可將個資移轉至自己付費的帳戶，或者由帳戶主每月多支付 7.99 美元購買額外成員。

根據 Antenna 報告，在付費共享政策推出後數周內，Netflix 用戶人數有所增加。

由於 2022 年 Netflix 訂閱人數十多年來首見下降，為因應其營收衝擊，Netflix 推出付費共享政策和廣告支援版訂閱方案。隨著這些舉措的推出，Netflix 的股價也隨之上漲，今年迄今漲近 62%，並在周三創下 52 周新高，因市場預期該公司將在本季度實現增長。

Netflix 周三收高 0.59%，但盤後下跌 8% 以上，約報每股 438 美元。

Netflix 周三預期，這些變化將有助於「在更大的基礎上產生更多營收」，並將利用這些額外資金對平台進行再投資。

Netflix 去年推出付費共享政策，今年 5 月將該政策擴大到 100 多個國家，這些國家佔其營收 80% 以上。

Netflix 表示，目前這些國家的用戶取消程度不高，雖然目前仍處於該政策兌現的早期階段，但已可看到「過往借用帳戶的家庭轉為全額付費的 Netflix 會員」這樣的健康趨勢。

與此同時，更多媒體同業也投向廣告支援的串流媒體訂閱方式，以期獲利。

Netflix 周三也證實，英國和美國市場已取消原本最便宜的無廣告方案 (每月 9.99 美元)，因此目前上述市場最便宜的訂閱方案是月費 6.99 美元的廣告支援版，而無廣告方案剩下月費分別為 15.49 美元和 19.99 美元的標準方案與高級方案。

Netflix 今年 5 月公布，當時廣告支援版的活躍用戶已達 500 萬人，且 25% 新顧客在可取得廣告支援版的區域轉為註冊該類別。

好萊塢編劇和演員罷工的潛在影響

分析師預期，由於 Netflix 擁有豐富的內容，尤其是來自國際來源的內容，因此在罷工期間，Netflix 的表現將優於其他媒體公司。

由於罷工，Netflix 將 2023 年自由現金流預測上調至 50 億美元，先前因今年內容支出減少，自由現金流預期為至少 35 億美元。