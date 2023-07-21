美媒：iPhone 15 Pro新機上市初期恐供應不足 問題出在面板組裝

供應鏈消息人士透露，蘋果 (AAPL-US) 即將上市的新機 iPhone 15 Pro 和 Pro Max，在 9 月上市初期供給量可能很有限，問題和面板組裝有關，但不至於影響上市時間表。

盛傳 iPhone 15 Pro 和 Pro Max 的邊框會比 14 Pro 窄，根據 The Information 引述知情人士的報導，為此蘋果供應商樂金顯示 (LGD, LG Display) 採用新的面板製程，卻遭遇阻礙。

報導指出，LGD 把面板與金屬外殼熔合的製程，未能通過可靠性測試，因此蘋果正在修改提供給 LGD 的設計，以通過測試。

蘋果曾在 2019 年推出 Apple Watch 7 時，為了擴大面板尺寸而遭遇類似的問題，當時延後上市約一個月。

LGD 在 2022 年 11 月加入 iPhone 14 供應鏈，供應的是 LPTO OLED，後者是蘋果在 iPhone 13 Pro 就開始採用的技術。另一方面，三星顯示 (SDI) 過去兩年來持續供應蘋果 LPTO OLED，但在 LGD 加入後，SDI 供應給蘋果的面板數量減少，目前不清楚最新消息會如何影響出貨數字。

影響上市時間？

The Information 認為，iPhone 15 Pro 的上市時間應該不至於延宕，但上市初期的供給量可能減少，導致供應不足。對 iPhone 15 系列新機來說，15 Pro Max 受到面板製程的影響最大，因此可能是上市初期最難取得的機種。

對蘋果來說，至少有一款 iPhone 機種供應短缺的情況並非新鮮事，蘋果也經常遭遇 iPhone 一上市就熱賣完畢，消費者得排隊好幾個月以等待產量跟上需求的局面。通常在這種情況下，蘋果的利潤率可能受影響，涵蓋年底購物季的當季營收也會低於預期。

美銀全球證券分析師 Wamsi Mohan 周四 (20 日) 稍早發布報告指出，蘋果 iPhone 15 系列手機可能「延後幾個禮拜」至 10 月上市，但他沒有提及理由，而是依據製程問題的推斷。這與 The Information 認為上市時間不受影響的看法相左。

The Information 認為，鴻海 (2317-TW) 預定 8 月開始量產 iPhone 15 Pro，目前正在測試設備可靠性。