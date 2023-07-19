〈美股早盤〉投資人消化高盛上季財報 靜待特斯拉、Netflix業績出爐 主要指數漲跌互現

投資人消化高盛上季憂喜參半業績，評估多家規模較小銀行的強勁財報，另外美國最新公布房市數據低於預期，美股缺少催化劑，市場靜待盤後特斯拉和 Netflix 財報，主要指數周三（19 日）漲跌互現。

截稿前，道瓊工業指數漲逾 140 點或近 0.4%，那斯達克綜合指數漲逾 40 點或近 0.3%，標普 500 指數漲近 0.4%，費城半導體指數跌近 0.3%。

英國 6 月消費者物價指數（CPI）報告顯示通膨降溫，減少英國央行升息壓力後，全球債市的漲勢加快。英國兩年期公債殖利率暴跌逾 20 基點，創下今年 3 月以來最大跌幅，英鎊兌美元跌破 1.30 美元，殖利率曲線全面回落。

英國的通膨退燒消息增強投資人的希望，央行貨幣緊縮周期即將結束，並表明全球債市投資人情緒出現轉變。自上周美國 CPI 增速大幅放緩已來，美國公債殖利率一路下挫。

隨投資人繼續評估最新一批美企財報，美股開盤前主要指數期貨走穩。華爾街大行高盛 (GS-US) 盤前股價走跌，此前該行公布了在其執行長蘇德巍任內表現最差的一季財報。接下來投資人將把目光放在周三美股盤後出爐的 Netflix(NFLX-US)、特斯拉 (TSLA-US) 上季財報。

經濟數據方面，美國 6 月份新屋開工月率意外下降了 8%，低於預期 7.2%；營建許可月增率下降 3.7%。經季節調整後的新屋開工年化總數為 144 萬戶，低於預期的 148 萬戶，且 5 月份新屋開工年化總數大幅向下修正。

在高利率的陰影下，美國房市受到抑制。目前交易員已完全定價下周聯準會（Fed）將升息 1 碼（25 點個基點）且焦點轉向 7 月之後會否進一步升息。

匯市方面，英國通膨率放緩程度超過預期，觸及一年多來最低水準，可能意味著英國央行（BOE）不必如預期般大力升息，英鎊周三走軟，將創 3 周以來最大百分比跌幅，繼續從上周四觸及的 1.3144 美元的 15 個月高點回落，而日本央行（BOJ）的最新鴿派言論導致日元走軟。

日本央行總裁植田和男昨日表示，要實現央行 2% 的通膨目標還有一段距離，這表明他決心暫時維持超寬鬆的貨幣政策，與其他主要央行形成鮮明對比。

截至台北時間周三（19 日）21 時許：

焦點個股：

Carvana(CVNA-US) 早盤上漲 24.26%，至每股 49.45 美元

美國最大線上二手車平台 Carvana 周三盤前股價一度飆逾 40% ，此前公布第二季財報顯示，淨銷售額和營業收入為 29.7 億美元，而去年同期為 38.8 億美元；第二季稀釋後每股淨虧損 0.55 美元，低於去年同期的每股虧損 2.35 美元。

公司還稱，與票據持有人已達成協議，消除逾 83% 的於 2025 年和 2027 年到期的無擔保 Carvana 債券，並減少日後兩年每年需支付的現金利息逾 4.3 億美元。

Coinbase(COIN-US) 早盤上漲 5.12%，至每股 109.95 美元

方舟投資管理公司創始人「女股神」伍德在日前的採訪中表示，她的公司正投資輝達 (NVDA-US) 以外的其他機會，稱特斯拉 (TSLA-US) 是最大的人工智慧投資機會，並表示對 Coinbase 的前景非常樂觀。

方舟投資的最新交易記錄顯示，該公司旗下包括 ARKK 在內的 3 檔基金周一共賣出了 248,838 股 Coinbase 股票，按收盤價計算價值約 2626 萬美元。該公司當天還賣出了 45,184 股特斯拉股票，價值約 1,312 萬美元。

微軟 (MSFT-US) 早盤下跌 0.11%，至每股 359.11 美元

微軟周三美股盤前股價漲近 1%，股價勢將創新高。微軟昨日宣布，辦公 AI 工具 Microsoft 365 Copilot 訂閱服務，每戶每月收費 30 美元，高於市場預期價格。市場人士預估，這項工具可為微軟公司帶來強勁的營收成長。

今日關鍵經濟數據：

美國 6 月建築許可月率初值報 - 3.7%，預期 - 0.9%，前值 5.6%

美國 6 建築許可戶數年化總數初值報 144 萬戶，預期 149 萬戶，前值 149.6 萬戶

美國 6 月新屋開工月率報 - 8.0%，預期 7.2%，前值 15.7%

美國 6 月新屋開工年化總數報 143.4 萬戶，預期 148 萬戶，前值 155.9 萬戶

華爾街分析：

巴黎 Palatine 資產管理公司資深投組經理 Bruno Vacossin 表示，英國通膨降溫讓金融市場得以喘息，全球通膨數據（包括美國、歐洲）都出現放緩趨勢，減輕了主要央行的利率壓力。